Francesco Tafanelli, chi è il compagno di Matilde Brandi/ “Ho atteso due anni per presentarmi”

Francesco Tafanelli, chi è il compagno di Matilde Brandi

Francesco Tafanelli è il compagno di Matilde Brandi. Con lui, la showgirl ha ritrovato l’amore dopo la fine della lunga relazione con Marco Costantini, padre delle figlie Aurora e Sofia. Francesco Tofanelli è un sales manager per Pronovia e White Sposa Magazine e, a quanto pare, a fare da cupido tra i due sarebbe stata l’amica di lei Manila Nazzaro. Prima di presentarsi e dichiararsi, tuttavia, Francesco Tofanelli ha aspettato due anni, il tempo dettato da Manila Nazzaro che, essendo molto amica di Matilde, gli ha consigliato il momento giusto per farlo.

“Stiamo vivendo una relazione molto vera e forte, grazie alla nostra amica Manila che ha dettato i tempi della nostra storia. Mi ha detto lei quando presentarmi, ho atteso due anni” ha confidato Francesco a Silvia Toffanin nel corso di una puntata di Verissimo nel 2023.

Matilde Brandi, matrimonio con il compagno Francesco Tofanelli?

Matilde Brandi, pur avendo avuto una lunga storia con Marco Costantini, non si è mai sposata. Tuttavia, nel corso dell’ultima intervista rilasciata a febbraio 2024 a Verissimo insieme alle figlie Aurora e Sofia, non ha escluso di poterlo fare in futuro. Matilde Brandi che è convinta che l’incontro con il compagno sia anche un dono dei genitori, venuti a mancare entrambi a distanza di pochi mesi l’una dall’altro, non esclude di poterlo fare in futuro.

Innamorata e felice, con il sostegno del compagno Francesco Tofanelli, è partita per l’Isola dei Famosi 2024 dove, però, sta vivendo momenti di nostalgia dai suoi affetti al punto da essersi lasciata andare già alle lacrime. Durante la permanenza sull’Isola, arriverà la sorpresa del compagno ed eventualmente la proposta di matrimonio?











