Francesco Toraldo ed Ernesto Ascione, ex mariti Nadia Rinaldi/ Mauro Mandolini e…

Mauro Mandolini ed Ernesto Ascione: ex di Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi è stata legata a Mauro Mandolini, attore, regista ed autore teatrale. Dalla loro relazione è nato nel 2000 il figlio Riccardo, che ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Mandolini è stato allievo di Orazio Costa Giovangigli, Gianni Diotaiuti, Giacomo Colli e Antonio Pierfederici. Come attore, ha debuttato nel 1987 e ha lavorato con Gabriele Lavia, Glauco Mauri, Anatoli Vasil’ev, Giancarlo Cobelli e Andrea Baracco. Nel 2020, con il dramma “Un’altra storia”, ha vinto il “V premio internazionale Salvatore Quasimodo, sezione teatro”.

Riccardo Mandolini e Francesca Romana Toraldo/ Chi sono i figli di Nadia Rinaldi

A ottobre 2003 Nadia Rinaldi ha sposato l’imprenditore napoletano Ernesto Ascione. Il matrimonio è stato celebrato nella chiesa di San Marco a Roma, ma la luna di miele era stata rinviata perché la Rinaldi aveva avuto la grande occasione di interpretare la parte della balia in “Romeo e Giulietta” di Shakespeare per la regia di Gigi Proietti. Il matrimonio tra Nadia Rinaldi ed Ernesto Ascione è durato solo un paio di anni, finito anche a causa delle tensioni provocate dai guai giudiziari dell’imprenditore napoletano.

Nadia Rinaldi arrestata per detenzione di stupefacenti nel 1998/ "Profondo strazio"

Nadia Rinaldi: il matrimonio con Francesco Toraldo

Poco dopo Nadia Rinaldi ha ritrovato l’amore con il pittore Francesco Toraldo. Nel 2008 è nata la figlia Francesca Romana e nel maggio 2010 la Rinaldi e Toraldo si sono sposati. Durante il matrimonio hanno vissuto a Pescara e sono rimasti insieme fino al 2012. Nadia Rinaldi ha parlato della fine del suo matrimonio con Francesco Toraldo in tv ospite di Barbara D’Urso a “Domenica Live”: “Per me soffre di bipolarismo. Passa dall’aggressività alla depressione ai deliri di onnipotenza in pochi secondi. Mi ha inviato degli sms in cui mi insulta. Dice che ho la pelle decadente e che io ho un intestino marcio. Sono stata tradita quando ero incinta. Non lo perdonerò mai”.

Nadia Rinaldi "L’obesità è una malattia"/ "Ho perso 73 kg per i miei figli"

Anche durante la sua partecipazione all’Isola de famosi 2018, la Rinaldi aveva parlato dell’ex marito come di un padre assente per la figlia: “Cara Nadia, la vera sofferenza va tenuta dentro, la tua platealità è grottesca e inopportuna, sopratutto quando ci sono figli da crescere. Mi auguro che l’amore di madre sia meno egoista e più altruista: anche nel dolore di un amore, come il nostro, che è iniziato e finito”, aveva scritto il pittore in una lettera apparsa su DiPiù Tv. Successivamente l’attrice ha avuto una relazione con Ivano Marino, suo compagno di tuffi in “Jump“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA