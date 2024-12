Nadia Rinaldi, due figli da due storie diverse: il rapporto con l’ex compagno Francesco Toraldo e…

Forse non tutti sanno che l’attrice e showgirl Nadia Rinaldi ha avuto due figli da due uomini diversi nel corso della sua vita. Il primogenito si chiama Riccardo, mentre il secondo figlio è una femmina di nome Francesca, frutto della storia con il pittore Francesco Toraldo. Con quest’ultimo l’attrice ha vissuto una storia piuttosto turbolento, dopo un matrimonio celebrato nel 2010 e terminato appena un paio di anni dopo.

La vita sentimentale di Nadia Rinaldi non è stata affatto facile e la fine delle relazioni coi padri dei suoi figli ha richiesto tempo per essere assorbita ed elaborata. In una intervista rilasciata nei salotti Rai, durante una puntata de La Volta buona, Nadia aveva spiegata di avere delle difficoltà con uno dei suoi due ex compagni, ma di avere le migliori intenzioni per recuperare.

L’amore di Nadia Rinaldi per i suoi due figli: “Sono il film più bello della mia esistenza”

“Con il padre di Riccardo abbiamo uno splendido rapporto ma adesso sto provando a ricucire con il papà di Francesca perché non si può provare rancore verso chi ti ha dato un figlio”, ha confidato nel vis a vis con Caterina Balivo. Non facile ristabilire un rapporto dopo una rottura turbolenta, ma per l’attrice al primo posto ci sono i figli Riccardo e Francesca. Ed è per loro che è pronta a digerire qualsiasi cosa.

“Sono il film più bello della mia vita”, avrebbe detto in merito ai figli in una intervista. Molto dolce anche la dedica fatta al figlio in occasione del compleanno del primogenito: “Non sei solo mio figlio, ma la mia anima e il mio cuore, la ragione della mia esistenza”, le splendide parole dell’attrice.

