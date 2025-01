Nadia Rinaldi ha ritrovato la felicità in amore? Come stanno le cose

Tra gli ospiti che prenderanno parte alla puntata odierna de La volta buona di Caterina Balivo ritroveremo la celebre attrice Nadia Rinaldi, icona di molte commedie italiane anni ’80 e ’90 che coglierà l’occasione per riavvolgere il nastro della sua vita. Nadia Rinaldi in passato ha avuto diverse esperienze sentimentali, anche se oggi sembrerebbe single, non ci sarebbe dunque un nuovo compagno di vita nella sua vita nonostante i tanti gossip circolati, l’attrice avrebbe trovato la serenità individualmente.

In passato però Nadia Rinaldi ha avuto svariate avventure in amore, una su tutte il matrimonio con Francesco Toraldo, anche se la relazione tra i due è finita nel peggiore dei modi, con anche alcune accuse volate da parte dell’attrice e indirizzate all’ex marito: “Per me soffre di bipolarismo, lui passa dall’aggressività alla depressione fino a veri e propri deliri di onnipotenza in pochi secondi”.

Nadia Rinaldi e le difficoltà incontrate sul set: “Fatta fuori per mancanza di taglie”

In attesa che l’amore torni a bussare alla sua porta, Nadia Rinaldi ha più volte raccontato nel corso degli anni la sua carriera, svelando retroscena e curiosità a riguardo. E nonostante i successi raccolti, l’artista, che negli ultimi anni ha perso tantissimi kg, circa 80, ha rivelato di aver fatto i conti con pregiudizi e anche offese nell’arco della sua carriera: “Nell’immaginario collettivo sono rimasta la cicciottona moglie di De Sica, sono vittima del pregiudizio di ciò che sono stata in passato. Sono stata bullizzata, quando ero cicciottona, anche da colleghe” ha confessato Nadia Rinaldi in una intervista concessa sulle frequenze di Rai Radio 2.

Una vita dunque con tanti alti e bassi anche dal punto di vista sentimentale, dove in passato Nadia Rinaldi ha sposato l’imprenditore Ernesto Ascione, sposato nel 2003, accompagna in quel caso all’altare dall’amico di una vita, Gigi Proietti.