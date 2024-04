Francesco Totti alla comunione del figlio di Noemi Bocchi/ Foto: “Complici e felici. C’è aria di matrimonio”

Francesco Totti e Noemi Bocchi innamoratissimi alla prima comunione del figlio di lei

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono sempre più felici e complici. Lo dimostrano i nuovi scatti pubblicati dal settimanale Chi, che mostrano la coppia ad un evento di famiglia. Totti e Noemi appaiono felici alla festa per la Prima Comunione del figlio di lei, Tommaso, che si è tenuta all’Isola del Pescatore, uno dei luoghi del cuore dell’ex capitano della Roma.

“Siamo già famiglia”, intitola la copertina del settimanale dedicata proprio a Totti e alla sua nuova compagna. Le immagini mostrate, d’altronde, mostrano un clima di grande complicità, fatto di sorrisi, sguardi sereni e innamorati. Totti appare anche in una foto insieme al figlio di Noemi con la torta della prima comunione. Una festa in una famiglia in cui Francesco è stato accolto con grande affetto, a partire dai ‘suoceri’.

Francesco Totti e Noemi Bocchi pensano al matrimonio?

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi procede dunque a gonfie vele, e le immagini pubblicate dal settimanale non fanno altro che alimentare il gossip secondo cui i due stiano seriamente pensando di convolare a nozze. Ovviamente, questo sempre dopo il divorzio dell’ex calciatore da Ilary Blasi. Il prossimo maggio i due si ritroveranno faccia a faccia in tribunale, dove si discuterà dei termini del divorzio e delle colpe/motivazioni che hanno portato a questo triste finale. Uno di questi argomenti è proprio il tradimento, e chi dei due avrebbe tradito prima l’altro. In attesa di questo faccia a faccia, Francesco Totti si gode la serenità che la sua nuova famiglia riesce ad offrirgli.

