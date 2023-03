Francesco Totti assente al compleanno della figlia/ Il retroscena sul torneo a Dubai

Ilary Blasi racconta sui social il compleanno della figlia Isabel: non sfugge il dettaglio su Francesco Totti

Dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi la risonanza mediatica di entrambi ha raggiunto forse i livelli più alti di sempre. Ogni indizio social, aneddoti e retroscena alimenta curiosità e speculazioni come nel caso del recente compleanno della piccola Isabel che ha compiuto 7 anni. Nel bel mezzo dei festeggiamenti documentati sui social con fotografie e video in un clima disteso, gli utenti hanno però notato un dettaglio: l’assenza di Francesco Totti.

L’assenza di Francesco Totti al compleanno della figlia Isabel ha chiaramente incuriosito, data anche l’importanza dell’evento al quale invece era presente invece la madre, Ilary Blasi. Inizialmente, soprattutto sui social, si era parlato con insistenza di un ipotetico litigio tra gli ex coniugi che avrebbe impedito alla coppia di ricongiungersi in occasione dei festeggiamenti per i sette anni compiuti dalla figlia. La tesi chiaramente è stata alimentata anche dalle notizie recenti in merito alla separazione legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Lo slittamento della prima udienza aveva infatti già alimentato le voci e i rumors sui dissapori sempre più forti tra i due.

Francesco Totti a Dubai mentre la figlia festeggia il compleanno: l’indiscrezione su torneo di paddle

Sull’assenza di Francesco Totti al compleanno della figlia Isabel è stato il Corriere dello Sport a cercare di fare chiarezza, motivando il tutto con un possibile retroscena. Secondo il quotidiano, la data dei festeggiamenti coinciderebbe con un impegno sportivo dell’ex calciatore, attualmente a Dubai. Nello specifico, la bandiera giallorossa nutre da anni una passione per il paddle; la sua assenza si giustificherebbe dunque con la partecipazione ad un torneo. Chiaramente, il tutto è comunque frutto di una ricostruzione temporale e non di reali testimonianze del diretto interessato.

In ogni caso, il Corriere dello Sport ha sottolineato come il rientro in Italia per Francesco Totti sia previsto a breve. E’ lecito credere che l’ex calciatore avrà modo di festeggiare – seppur con ritardo – il compleanno della figlia una volta terminato il torneo di paddle a Dubai. Nel frattempo, le nuove relazioni degli ex coniugi sembrano procedere senza intoppi; Ilary Blasi è sempre più vicina al suo Bastian Muller, mentre Francesco Totti coltiva senza più filtri il suo amore per la giovane Noemi Bocchi.











