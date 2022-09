Francesco Totti bacia Noemi Bocchi al suo compleanno/ Presenti Cristian e Chanel

Francesco Totti prima cena con Noemi Bocchi e i figli: il capitano festeggia 46 anni

Francesco Totti, secondo quanto riporta Il Messaggero, ha festeggiato i suoi 46 anni con un party privato circondato dai suoi affetti più cari; tra questi non c’è più Ilary Blasi con la quale ha condiviso 20 anni di rapporto, ormai naufragato. Il numero 10 ha deciso di celebrare i suoi anni con Noemi Bocchi, con la quale ormai fa coppia fissa, e i suoi figli Cristian e Chanel aspettando la mezzanotte. Presenti alla sua festa di compleanno anche qualche amico stretto, ma assente Isabel probabilmente perchè troppo piccola per aspettare la nottata.

La location in cui Francesco Totti ha festeggiato è segreta, ma sembra ubicata appena fuori Roma e sul litorale laziale. La notizia più succosa però, è il momento in cui l’ex calciatore ha spento le candeline, suggellando la giornata con un bacio alla sua Noemi in presenza anche dei suoi figli. Dunque, le presentazioni ufficiali sembrano fatte. Tra gli auguri più speciali anche quelli della figlia Chanel che scrive al papà: “Auguri vita mia, ti amo da morire“.

Francesco Totti compleanno insieme a Noemi Bocchi: la reazione di Ilary Blasi sui social

Francesco Totti ha spento 46 candelina con la sua Noemi Bocchi, Ilary Blasi come reazione decide di postare uno scatto sexy su Instagram. La conduttrice mostra le sue bellissime gambe a bordo della sua Range Rover, con una posa davvero provocante e tutto il suo sex appeal. Sarà una risposta al calciatore? Le foto che sembrano gridare “sono meravigliosa e vado avanti anche senza di te”, sono state fatte proprio la mattina del compleanno di Francesco Totti: coincidenze?

Intanto, ciò che è chiaro è che la conduttrice si sia preparata ad un’altra fase della sua vita senza il suo ex marito e vuole farlo capire a tutti i costi.

