Francesco Totti/ Cosa c’è dietro voci di gravidanza sulla fidanzata Noemi Bocchi e “quel sogno da realizzare”

Una volta si parlava di Francesco Totti soprattutto per le sue mirabolanti gesta tecniche sul rettangolo verde, ora purtroppo, quei tempi sono lontani e il gossip impazza tra il divorzio con l’ex moglie Ilary Blasi e le voci su una possibile gravidanza della fidanzata Noemi Bocchi. Si tratta di rumors insistenti, che si rincorrono da tempo e che non stupiscono affatto. D’altra parte non è un mistero che Francesco Totti e la fidanzata Noemi vogliano mettere su famiglia. L’ex capitano della Roma ha sempre ammesso di amare le famiglie numerose e ora pare sia intenzionato a realizzare il suo sogno. Secondo le riviste di cronache rosa ci sarebbero degli indizi evidenti, ma al momento nessuna ipotesi è stata mai confermata dai diretti interessati.

Chanel e Cristian Totti, figli Ilary Blasi/ "Non devono scegliere tra mamma e papà"

Dunque appaiono lontani i tempi in cui Totti guadagnava le prime pagine dei quotidiani sportivi per le sue perle con la maglia della Roma. “Adesso il mio sogno è di realizzare un altro sogno. Prima ne avevo uno, e sono riuscito a trasformarlo in realtà. Vorrei averne un altro, lo sto cercando…”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera, senza specificare altro. “Vorrei solo vivere la vita con più serenità e tranquillità, dopo tutti i problemi che ci sono stati”, ha detto l’ex numero 10 della Roma, ancora nel pieno delle turbolenze con l’ex moglie Ilary Blasi.

Ilary Blasi, separazione da Francesco Totti entro l'autunno?/ "Lei mira ad un divorzio in tempi brevi"

Francesco Totti, la fidanzata Noemi Bocchi in dolce attesa? Spunta anche la voce sul matrimonio

Benché il suo cuore oggi appartenga alla fidanzata Noemi Bocchi, Totti vorrebbe trovare il giusto equilibrio con la madre dei suoi figli, che comunque rappresenta una parte importante della sua vita. Con la Bocchi non è chiaro se ci sarà o non ci sarà un bambino in futuro, certo è che per ora la loro storia prosegue a gonfie vele.

Dopo la rottura con Ilary Blasi, infatti, Totti non si è più nascosto e, stando agli spifferi provenienti dal mondo del gossip, “si respira un clima di nozze” tra i due. A riportare l’ipotesi matrimonio è il magazine Chi, che specifica però che l’ex pupone dovrà attendere il divorzio dalla Blasi.

Francesco Totti alla comunione del figlio di Noemi Bocchi/ Foto: "Complici e felici. C'è aria di matrimonio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA