Francesco Totti, crisi con Ilary dal 2016: “Mi sentivo morire”/ Ma spunta un video…

Francesco Totti e la crisi con Ilary Blasi

L’intervista rilasciata da Francesco Totti ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera continua a far rumore. Sono diversi i passaggi che hanno scatenato l’attenzione del web che si è soffermato sulla parte in cui l’ex capitano della Roma svela che il suo periodo buio è iniziato nel 2016 con l’addio al calcio. Un momento difficile per chi ha dedicato tutta la vita allo sport e che, stando alle parole di Totti, Ilary non avrebbe compreso totalmente.

“La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo. Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire“. Dopo avere lasciato anche la Roma “ero fragile, mi mancavano i riferimenti, e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore“, ha spiegato Totti al Corriere. Parole che non sono passate inosservate e che hanno spinto il popolo dei social a scavare sui profili social sia di Totti che di Ilary ritrovando così un video del 2019 in cui Totti parla d’amore e di matrimonio.

Il video in cui Totti parla d’amore

Andando indietro nel tempo sul profilo Instagram di Ilary Blasi spunta un video girato al matrimonio della sorella della conduttrice in cui il sacerdote interroga l’ex capitano della Roma sull’amore e sul matrimonio. “Secondo te il matrimonio può durare per tutta la vita? E perché?”, chiede il sacerdote.

“Spero che possa dare per tutta la vita, anche perché se prendi una decisione del genere vuol dire che la persona che hai a fianco è la più importante della tua vita. No?!”, risponde Totti mentre Ilary riprende la scena e il sacerdote insiste – “Sì sì, bene, così glielo mostri quando litigate”. Una scena che, oggi, i fan dell’ormai ex coppia hanno tirato fuori dal cilindro ricordando i simpatici siparietti che regalava fino a poco tempo fa.

