Francesco Totti detta le regole a Ilary Blasi/ Vietato il trasferimento a Milano…

Francesco Totti impone a Ilary Blasi una condizione, di cosa si tratta?

Francesco Totti avrebbe imposto una condizione a Ilary Blasi. Secondo un’indiscrezione del Settimanale Nuovo Tv, l’ex calciatore della Roma avrebbe fatto inserire una clausola dai suoi avvocati nell’accordo di separazione da Ilary Blasi. Totti avrebbe chiesto all’ex moglie di rimanere a vivere a Roma invece di trasferirsi a Milano. Sembra infatti che la bella conduttrice avesse già adocchiato una casa per trasferirsi nel capoluogo lombardo in modo da trascorrere più tempo con la sua amica Silvia Toffanin. Ilary però a quanto pare sarebbe costretta a cambiare i piani vista la diversa visione dell’ex marito che non sarebbe affatto d’accordo. La priorità della coppia rimangono i figli e probabilmente la richiesta di Totti è stata pensata in questa direzione.

Alfonso Signorini, cosa pensa della rottura tra Totti e Ilary Blasi?/ "Menomale che ci sono..."

Intanto Ilary Blasi tra trascorrendo la sua prima vacanza da sola a Sabaudia assieme ai suoi figli. Ora però a Ilary darà il cambio Francesco Totti. Ad attenderlo a grande residenza di famiglia affacciata sul mare e con tanto di tunnel sotto la sabbia per raggiungere la spiaggia e per sfuggire ai paparazzi. L’ex capitano della Roma dovrebbe restare a Sabaudia fino a ferragosto con le figlie mentre Christian sarà impegnato con gli allenamenti di calcio. Intanto gli avvocati di Totti e Ilary Blasi stanno lavorando sul patrimonio da spartire.

Totti-Ilary Blasi, da che parte stanno i social?/ Tanta nostalgia per la coppia

Ilary Blasi e Francesco Totti, arrivano i primi accordi sulla separazione dei beni

Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbero a breve raggiungere un accordo. I due dovranno dividersi sette società, tra cui una holding con un patrimonio da sette milioni di euro, con azioni intestate a Francesco e Ilary ma anche ai loro parenti tra cui la madre di Totti, Fiorella e il fratello Riccardo più qualche cugino. Ilary Blasi aveva coinvolto nelle sue attività il padre Roberto e le sorelle Melory e Silvia. Poi un’altra decisione da prendere riguarda la mega villa all’Eur. Si sussurra che Ilary continuerà a vivere lì insieme ai suoi figli mentre Francesco Totti sarebbe pronto a trasferirsi nell’attico del lussuoso Eurosky Tower all’Eur.

Ilary Blasi, foto sexy dopo la rottura con Totti/ Continua la vacanza a Sabaudia, lui invece…

Ilary Blasi e Francesco Totti dovranno spartirsi anche la villa a Sabaudia e quella a Casal Palocco dove Totti vieva prima di sposare Ilary. Rimarrebbero poi ancora fuori i guadagli milionari del calciatore e di Ilary Blasi, un tesoro valutato 100 milioni di euro. Nel frattempo continuano a rincorrersi voci su Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due sono stati avvistati spesso insieme diretti verso la stessa casa. Alcuni ipotizzano addirittura una convivenza anche se il pettegolezzo è stato smentito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA