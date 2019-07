Francesco Totti e il prete al matrimonio della cognata/ Video “è scherzi a parte?”

Francesco Totti non delude gli invitati al matrimonio della sorella della moglie Ilary Blasi. L’ex capitano e dirigente della Roma, infatti, ha dato vita ad un divertente siparietto insieme al prete che ha celebrato la funzione e il video, pubblicato su Instagram proprio dalla Blasi, ha non solo fatto il giro del web, ma anche conquistato tutti. Totti, per non rischiare di rubare la scena alla cognata Silvia e al suo futuro marito Ivan, è rimasto in disparte. La sua fama, però, ha spinto il sacerdote a coinvolgerlo nella celebrazione del matrimonio facendogli una domanda precisa. Totti, così, interrogato dal prete, è stato al gioco e ha risposto con la sua solita ironia con cui ha strappato un sorriso agli sposi e agli invitati.

FRANCESCO TOTTI, SHOW AL MATRIMONIO DELLA SORELLA DI ILARY BLASI CON IL PRETE

Francesco Totti non perde mai la voglia di scherzare neanche in un’occasione importante come un matrimonio. Durante la funzione religiosa che ha unito Silvia, la sorella di Ilary Blasi e il suo fidanzato storico Ivan, infatti, ha strappato grandi risate ai presenti. “Secondo te, il matrimonio può durate tutta la vita?”, chiede il prete. “Può durare tutta la vita anche perchè, se prendi una decisione del genere, significa che la persona che hai accanto è la persona più importante di tutta la tua vita“, risponde Totti. Di fronte ae risate di tutti gi invitati, poi, aggiunge: “Siamo su scherzi a parte?“. “Grande Capitano”, “sempre unico”, “sei un mito”, sei troppo forte”, scrivono i followers di Ilary.





