Francesco Totti e Ilary Blasi, “a settembre previsto incontro tra avvocati”/ La rivelazione di Roberto Alessi

Francesco Totti e Ilary Blasi, “a settembre incontro tra avvocati“: parla Roberto Alessi

Continuano le indiscrezioni e i retroscena attorno a Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo la rottura ufficializzata a luglio. I due ormai conducono vite separate e hanno deciso di aprire un nuovo capitolo delle loro rispettive vite. Tuttavia a breve dovranno ritrovarsi, questa volta insieme agli avvocati, per avviare le procedure del divorzio. A rivelare quando avverrà l’incontro tra i loro avvocati è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, specificando anche chi sono i legali cui l’ex calciatore e la conduttrice hanno voluto affidarsi.

“A settembre – rivela Alessi – è previsto un incontro tra l’avvocato di lui, Antonio Conte, mitico avvocato della Roma, molto legato a Totti, e quello di lei, Alessandro Simeone, superstar di settore, legale in passato anche di Simona Ventura, che si è fatto le ossa nello studio legale di Anna Maria Bernardini de Pace, di cui ha curato con abilità il divorzio della figlia Chiara Giordano da Raoul Bova, ora tornato in buoni rapporti con la ex grazie anche a Simeone”.

Appresi i dettagli sull’incontro ufficiale tra Ilary Blasi e Francesco Totti, Roberto Alessi ha anche rivelato un retroscena su un presunto malumore dell’ex calciatore: “Da Roma mi dicono che Totti sarebbe amareggiato perché mentre lui si è chiuso nel più assoluto silenzio a Sabaudia con i figli, Ilary dopo la vacanza (già programmata per la verità) in Tanzania e a Zanzibar (dove c’erano anche i ragazzi), è stata fotografatissima prima a Sabaudia, dove hanno una villa, quindi a Cortina, e infine nelle Marche a trovare la nonna Marcella (i suoi sono marchigiani e il loro paese ha dintorni meravigliosi)“.

Una vacanza dietro l’altra per Ilary Blasi, che ha voluto condividere scatti e Instagram stories documentando questi giorni di relax sui social. Al contrario, Francesco Totti si è chiuso nel silenzio più assoluto anche per mantenere segreta e riservata la presunta storia d’amore con Noemi Bocchi.











