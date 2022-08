Totti e Ilary Blasi, lei di nuovo in vacanza/ Video: sorride con la figlia Isabel…

Ilary Blasi è di nuovo in vacanza. La conduttrice tv, che ha trascorso alcuni giorni nelle Marche in compagnia della sorella, è ripartita per una destinazione ancora segreta con la figlia più piccola, Isabel. È la stessa Ilary Blasi a rivelarlo, pubblicando su Instagram foto e video della sua partenza. Mentre continuano a circolare voci, indiscrezioni e presunte sulla fine del matrimonio con Francesco Totti e presunti tradimenti, lei volta pagina con i suoi figli e se li gode in questo periodo di ferie, prima del ritorno in tv.

Nicola Savino "Infermiera che mi amputò mignolo? Ho incubi"/ "Mi curo con l'ipnosi…"

In un video si mostra mentre scende da un aereo tenendo per mano la figlia Isabel, poi ha aggiunto altre foto, ad esempio una con la bambina che poggia teneramente la sua testa sul ventre della madre. Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi era stata prima in Africa con la sorella e i figli, poi aveva proseguito le vacanze da sola in Trentino, quindi sulle Dolomiti di Cortina e poi nelle Marche, sempre condividendo foto e video sui social.

Veronica Rimondi e Matteo Farnea presto sposi, dopo Uomini e donne?/ E' polemica

Totti Ilary Blasi, lei continua a viaggiare lontano dal gossip

Scomparsa dai social per qualche giorno, Ilary Blasi è tornata, ma il suo peregrinare lontano dal gossip non è ancora finito. Così continua a rendere i suoi follower partecipi di ogni spostamento, tra viaggi, ritorni in famiglia e foto con look destinati a far tendenza, quasi a voler dimostrare che nonostante tutto è felice. Dunque, la conduttrice tv sembra avere la valigia a portata di mano, col sorriso sul volto, come quello che trapela dal video in cui compare con la figlia Isabel.

Per quanto riguarda il suo nuovo look, ne ha sfoggiato uno casual che però non ha nulla di casuale. I capelli biondi sciolti sulle spalle, shorts e t-shirt sportivi, con camicia a quadri bianchi e neri avvolta sulla cinta. La borsa a tracolla e sneakers con calzini per un outfit super confortevole, impreziosito però da una parure di piccole perle. Per quanto concerne il make up, invece Ilary Blasi ha usato i toni del rosa. Non volendo passare da “povera vittima” da compiangere dopo la separazione da Francesco Totti, si è mostrata sui social, forse esorcizzando queste settimane comunque complicate per la sua famiglia.

Alex Britti "Sono un papà single"/ "Io sposato? Mai messo la fede. Mio figlio…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA