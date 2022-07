Francesco Totti e Ilary Blasi, accordo economico raggiunto/ Maxi assegno per Ilary e…

Francesco Totti e Ilary Blasi, raggiunto l’accordo sulla separazione. Cosa prevede?

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati. Nelle scorse ore prima dell’annuncio ufficiale, i due avrebbero firmato un accordo sul mantenimento. Sembra che per far quadrare i conti la coppia si sia presa un po’ di tempo. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno scelto la separazione con negoziazione assistita. Si tratta di una procedura introdotta nel 2014 che consentiva di conseguire lo status della separazione saltando il lento iter giudiziario in tribunale. Secondo quanto riporta il Messaggero, Ilary Blasi avrebbe scelto di farsi assistere dall’avvocato matrimonialista Alessandro Simeone mentre Francesco Totti ha scelto l’avvocato Antonio Conte, che assiste l’As Roma nella giustizia sportiva.

Cosa prevede l’accordo matrimoniale? Intanto Totti liquiderà a Ilary le partecipazioni al 90% nelle due società Number Five srl e Società Sportiva Sporting Club Totti. Per il resto i coniugi erano in regime di divisione dei beni. Blasi è proprietaria di un appartamento a Milano, uno a Roma, due garage e una nuda proprietà su una porzione della villa coniugale. Totti è proprietario della villa all’Eur, della casa a Sabaudia e di un villino nel quartiere Axa. Oltre a un appartamento all’Eur, due magazzini e due garage. Ilary Blasi resterà pertanto nella casa al Torrino assieme ai figli avuti dall’ex calciatore della Roma.

Francesco Totti firma il maxi assegno e Ilary vola in Tanzania con i figli

L’accordo tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato raggiunto e nelle prossime ore verrà perfezionato dagli avvocati. Ilary Blasi riceverà un assegno di mantenimento con tanti zero e rimarrà nella villa al Torrino con i figli. Le negoziazioni sul divorzio e sull’accordo economico sarebbero iniziate subito dopo la smentita del marzo scorso. All’orizzonte non si prospetta, dunque, nessuna battaglia legale per spartirsi il patrimonio familiare o la custodia dei figli.

A marzo erano iniziate a circolare alcune foto in cui Totti si mostrava allo stadio con Noemi Bocchi. I giornali avevano fatto rimbalzare la notizia di una separazione in atto tra Francesco Totti e Ilary Blasi ma la coppia aveva provveduto a smentire tra interviste e video social. Evidentemente Totti e Ilary avevano preferito mettersi al tavolino a riflettori spenti per decidere cosa fare. La coppia avrebbe utilizzato gli ultimi quattro mesi per sistemare le carte del divorzio. Le carte legali sarebbero state già firmate. Nelle scorse ore Ilary Blasi ha deciso di partire per la Tanzania assieme a suoi figli. Una scelta dovuta alla necessità di tutelare i figli per allontanarli dal gossip e dalle critiche.

