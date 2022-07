Francesco Totti e Ilary Blasi, arriva l’accordo sui figli/ Avvocati al lavoro…

Francesco Totti e Ilary Blasi, arriva l’accordo sui figli: “A turno nella villa all’Eur…”

Continuano i colpi di scena nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I legali stanno continuando a lavorare per cercare un accordo tra entrambi, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei figli. Secondo alcune indiscrezioni, Christian, Chanel e Isabel dovrebbero restare a vivere nella maxi villa all’Eur a Roma mentre Totti e Ilary si alterneranno a vicenda nella casa. I genitori vorrebbero continuare a far restare i figli nella villa nella quale sono cresciuti. Ilary continuerà a fare la spola tra Roma e Milano considerando i suoi impegni lavorativi. Francesco Totti invece acquisterà un nuovo immobile a Roma dove vivrà quando non sarà nella villa all’Eur insieme ai suoi figli.

La proprietà dell’immobile dell’Eur verrà probabilmente discussa a settembre. In quella casa Francesco ha il suo ufficio con i trofei vinti in carriera e una Ducati personalizzata e quindi tra i due ex coniugi potrebbe avviarsi un lungo iter. Per quanto riguarda gli impegni lavorativi, Ilary Blasi sarà a Milano. La conduttrice avrebbe deciso di trasferirsi a Milano anche per trascorrere più tempo con la sua amica Silvia Toffanin. Nel mirino è già finito un lussuoso appartamento al Bosco Verticale, delle cui spese si preoccuperebbe Francesco Totti.

Ilary Blasi ha condiviso su Instagram delle storie in cui appare con un delizioso abito a fiori. Da quando ha ufficializzato la separazione da Francesco Totti, la conduttrice Mediaset appare più seducente che mai. Ilary era volata in Tanzania assieme ai suoi figli per sfuggire dal clamore mediatico e appena arrivata ha condiviso degli scatti sexy in riva al mare. Ora Ilary sta vivendo giorni di relax a Sabaudia. Nella giornata di ieri, Ilary ha condiviso delle storie su Instagram in cui si mostra provocante e con uno spacco che mette in risalto le sue forme. C’è chi ha criticato la scelta di Ilary di mettersi in mostra sui social anziché restare in un angolo sofferente. Francesco Totti invece ha scelto a via del silenzio.

L’ex calciatore della Roma non ha pubblicato più nessuno scatto sui social ma ha affidato i suoi pensieri all’amico Alex Nuccetelli che in un’intervista a FanPage ha rivelato: “In questo momento, Totti è chiuso con tutti. Non parla. Mi ha ringraziato per quello che ho detto di lui ma evita di toccare certi argomenti perfino con gli amici. Non gli interessa uscirne bene personalmente, vuole solo che si parli bene della sua famiglia. È chiaro che non gli faccia piacere gli sia stato attribuito di avere portato sua figlia a giocare con i figli dell’amante, chi ne sarebbe contento? Ci rendiamo conto del numero esorbitante di falsità che sono state sparate fuori sul loro divorzio?”.











