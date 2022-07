Francesco Totti e Ilary Blasi, le tappe della separazione/ La crisi è iniziata…

Francesco Totti e Ilary Blasi, quando la crisi è iniziata? Le tappe della separazione

In questi giorni non si parla di altro. La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta riempiendo pagine di giornali e non solo. Ma come mai si è arrivati a questa rottura? Il primo momento critico per la coppia è arrivato quando è venuto a mancare Enzo, il padre del calciatore. Francesco ha perso la serenità e ha iniziato a fare dei bilanci. Il mese successivo, Francesco è positivo al covid. E’ un altro momento duro per il calciatore che si trova in isolamento nella sua villa all’Eur. Totti non ha avuto la possibilità di avere accanto la sua famiglia e ne ha risentito particolarmente, dicono alcuni fonti vicine al calciatore. Francesco Totti cerca di riprendersi e proprio in questo periodo di fragilità appare Noemi Bocchi.

Il suo amico Alex Nuccettelli aveva organizzato un torneo di padel e proprio in quell’occasione lo sguardo di Totti ha incrociato quello di Noemi. Il calciatore si accorge di essere attratto da lei e i due iniziano a frequentarsi. Noemi è discreta e infatti non trapela nulla di questa storia fino al novembre del 2021 quando i sospetti degli amici iniziano ad acuirsi. Mentre Noemi si trova ad una festa, Totti ha un incidente in auto. Lei lascia immediatamente la festa per accorrere da Totti. I due sono sulla bocca di tutti e si intuisce che hanno una relazione clandestina.

Come avrà reagito Ilary Blasi? La conduttrice sparisce dai social e appare sempre più sola. In realtà si vocifera che abbia una relazione con Luca Marinelli. Nessuna certezza però. Si susseguono numerosi indiscrezioni in merito ad altri flirt compreso quello con un popolare volto televisivo. Solo indiscrezioni però e nessuna conferma. Tra Francesco Totti e Ilary Blasi scoppia poi un forte litigio davanti agli amici. Pare che il calciatore abbia scoperto dei messaggi compromettenti sul cellulare della moglie. A febbraio di quest’anno la presenza di Noemi appare più insistente. La donna appare allo stadio anche se distante con il calciatore.

Ilary e Francesco provano a negare fingendo una cena in famiglia. Lui pubblica un video sui social in cui però non smentisce la relazione con Bocchi ma dice solo che si tratta di fake news. Ilary Blasi rilascia un’intervista a Verissimo in cui stronca alcuni giornali che avevano dato per certa la notizia di una nuova relazione di Totti. L’altro giorno però è avvenuto qualcosa di clamoroso. La notizia dell’annuncio congiunto della separazione è rimbalzata con un tam tam mediatico impressionante e di sera sono arrivati i due comunicati in cui Francesco Totti e Ilary Blasi comunicavano la loro separazione.











