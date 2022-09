Francesco Totti e Ilary Blasi, salta l’accordo legale/ Sarà guerra in tribunale

Francesco Totti e Ilary Blasi sarà scontro in tribunale: ecco cosa sta succedendo

La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta assumendo contorni sempre più torbidi; un’amore che agli occhi del pubblico sembrava perfetto e infinito sta mostrando tutto il “marcio” che negli anni si annida in una coppia non più felice. La loro fiaba d’amore sta per concludersi in tribunale.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, sembra che i due non abbiano raggiunto un accordo con i propri legali e stiano per finire al Tribunale Civile di Roma. Lì, Francesco Totti e Ilary Blasi decideranno sull’affidamento dei figli e su quanto ammonterà l’assegno di mantenimento che il capitano dovrà versare ogni mese. Se, dunque, inizialmente la ex coppia aveva pensato ad un approccio pacifico, dopo l’intervista del numero 10 al Corriere della Sera le cose sono cambiate. L’ex calciatore ha, infatti, accusato la conduttrice di aver rubato i suoi Rolex e questo avrebbe fatto saltare qualsiasi approccio soft alla separazione.

Francesco Totti e il compleanno con Noemi Bocchi e i figli

Battaglie legali a parte, Francesco Totti ha da poco compiuto 46 anni e ha volto festeggiare con Noemi Bocchi, i suoi figli Cristian e Chanel e qualche amico storico.

Il capitano sembra fare coppia fissa con la bella Noemi che lo avrebbe “salvato dalla depressione” e così ha spento le candeline concludendo con un bel bacio alla sua nuova fidanzata, in presenza dei figli. Anche Ilary Blasi ha una nuova vita e posta spesso foto sui social mostrando alcuni brand, ma non mancano frecciate al marito. In uno scatto la bella conduttrice si è mostrata davanti un negozio di Rolex, e non è certo una coincidenza ma una stoccata all’ex marito e alla sua intervista. Per ora, comunque, l’ex letterina ha deciso di optare per la linea del silenzio e non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla sua separazione.

