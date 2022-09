Francesco Totti e Ilary Blasi: “Vivono di nuovo insieme nella villa all’Eur”/ Scoop…

Francesco Totti e Ilary Blasi insieme nella casa all’Eur: vicini ma lontani

Francesco Totti e Ilary Blasi, secondo un’indiscrezione riportata dal Corriere della Sera, sarebbero tornati a vivere sotto lo stesso tetto. Entrambi risiederebbero nella mega villa all’Eur che conta circa 25 stanze, per prepararsi al divorzio. Nessun ritorno di fiamma tra i due, solo una separazione in casa per poter affrontare in modo più pratico gli accordi della separazione.

Il calciatore e la conduttrice verranno affiancati dai rispettivi avvocati Alessandro Simeone Blasi e la coppia formata da Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace. Nonostante, dunque, il comunicato di separazione disgiunta pubblicato l’11 luglio, Francesco Totti e Ilary sono di nuovo insieme ma per prepararsi alla guerra. Secondo il Corriere della Sera, i rapporti tra i due sarebbero civili ma freddi e distaccati. Secondo gli ultimi rumor, il numero 10 non avrebbe sopportato le foto che Ilary ha pubblicato della piccola Isabel il primo giorno di scuola. Questo perchè lui sarebbe stato assente.

Sarà un autunno importante, dunque, quello che sta per arrivare per Totti e Ilary che renderanno concreta la la decisione di dirsi addio con gli accordi di separazione. Accordi che i due vorrebbero trovare il prima possibile. Secondo lo scoop del settimanale Chi, avrebbe ingaggiato la matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace come avvocato. La De Pace ha come ex pupillo proprio l’avvocato Simeone che scende in campo per Ilary Blasi.

Il settimanale di Alfonso Signorini, duqnue, svela: “Lo scontro, quindi, ora si gioca su due tavoli separati, anche se legatissimi: quello privato, Ilary vs Francesco, e quello legale, Bernardini vs il suo pupillo Simeone”. Forse, la scelta di Francesco Totti può considerarsi un atto di pace verso la sua ex moglie? In ogni caso si spera che il divorzio possa essere consensuale e non una lotta senza esclusione di colpi.

