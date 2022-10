Francesco Totti e Noemi Bocchi, fuga romantica a Montecarlo/ Sgarro a Ilary Blasi…

Francesco Totti e Noemi Bocchi, primo weekend di coppia a Montecarlo

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi il primo weekend di coppia. L’ex capitano della Roma e la nuova compagna sono partiti lo scorso venerdì per Montecarlo. Totti e Noemi sono stati anche beccati in tribuna mentre erano insieme a vedere una partita di calcio. Il viaggio della coppia è iniziato proprio venerdì quando a Roma si teneva l’udienza per la restituzione di borse e scarpe di Ilary Blasi e dei Rolex di Totti. La coppia ha soggiornato all’Hotel de Paris dove Francesco portò Ilary per festeggiare i suoi 38 anni. L’ex capitano il sabato aveva un torneo di beneficenza, Padel net cup, organizzato da DigitalBits, a supporto della Fondazione principe Alberto di Monaco. Domenica invece sono andati allo stadio a vedere la partita Monaco-Clermont, la serata si è conclusa con una cena al Crazy Pizza di Briatore.

Francesco Totti, video con la figlia Chanel Totti che lo sfotte su TikTok / "Sess*? 'Na cifra!"

Come mostrano gli scatti, Francesco Totti e Noemi Bocchi appaiono complici e sorridenti. Presto i due andranno a vivere insieme a Roma Nord mentre i figli continueranno a vivere all’Eur assieme alla madre. Per il momento è escluso un trasferimento a Milano per Ilary Blasi che continua a trascorrere dei momenti in famiglia. La scorsa domenica infatti Ilary era in compagnia della figlia Isabel al circo e si prestata anche ad un numero acrobatico.

Ilary Blasi e Totti, Fabrizio Corona testimone scomodo: "Racconterò tutto"/ Novità sul mantenimento…

Francesco Totti vuole diventare di nuovo papà, la clamorosa indiscrezione

La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sta procedendo a gonfie vele. Fonti vicine alla coppia hanno infatti rilasciato un’intervista al Settimanale Dipiù TV per raccontare come sta procedendo la nuova fase della loro vita. Totti appare sereno e assieme a Noemi parla di progetti importanti: “Con Noemi al suo fianco Francesco si sente sereno, a casa, al centro di una nuova famiglia. Francesco fa sul serio e ormai gli capita sempre più spesso di portare con sé i figli quando sta con Noemi. Fanno tanti progetti insieme: condividono gioie e dolori”.

Ezio Denti vs legale Ilary Blasi dopo diffida/ "Ho smentito subito, lui dopo un mese"

Francesco Totti avrebbe deciso di far conoscere Noemi ai suoi figli in modo graduale e c’è chi non esclude la possibilità che l’ex capitano della Roma possa diventare di nuovo papà: “Francesco ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione famiglia: probabilmente sarebbe traumatizzato dal firmare un ennesimo contratto, non credo che vorrebbe un altro matrimonio ma un figlio con Noemi potrebbe essere assolutamente nei suoi pensieri”. Secondo gli amici, Totti starebbe vivendo una rinascita con Noemi Bocchi: “Noi amici storici ce lo siamo ripreso: Noemi gli ha fatto ritrovare il sorriso”, hanno confidato gli amici.











© RIPRODUZIONE RISERVATA