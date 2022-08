Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno un accordo/ L’indiscrezione bomba che…

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di uscire allo scoperto, quando?

Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero un accordo. A rivelare questa indiscrezione è il quotidiano Il Messaggero che li ha beccati in vacanza sul litorale romano. L’ex capitano della Roma e la nuova fiamma si starebbero continuando a frequentare ma starebbero aspettando che si calmino le acque prima di uscire allo scoperto ufficializzando la loro relazione. In particolare, Francesco Totti sarebbe in attesa che le pratiche della separazione con Ilary Blasi si avviino alla conclusione. Fino a quel momento i due cercheranno di tenere il loro amore al riparo dai riflettori. Non c’è dubbio sul fatto che i due facciano ormai coppia fissa.

In questi giorni, l’ex capitano della Roma sta trascorrendo le vacanza a Sabaudia assieme ai figli. Noemi Bocchi avrebbe preso affitto in un residence al Circeo rinunciando alle sue vacanze in Sardegna pur di rimanere accanto al Pupone. Secondo alcune indiscrezioni, la donna sarebbe stata vista salire a bordo di uno yacht ormeggiato al largo. Noemi si sarebbe fermata per diverse ore e c’è chi scommette che si sia data appuntamento con Francesco Totti, lontana da sguardi indiscreti. Anche sul Settimanale Chi, sono usciti altri scatti in cui si vede Francesco Totti uscire di mattina da casa di Noemi. A quanto pare, l’ex calciatore della Roma è diventata ormai una figura familiare visto che trascorre del tempo anche con i figli che lei ha avuto dall’ex marito.

L’accordo per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe ancora in alto mare. Secondo il Messaggero le pratiche non sono state ancora avviate e i legali sono al lavoro. La coppia avrebbe scelto di procedere con la separazione lampo con una negoziazione assistita, una procedura che consente di raggiungere lo status di separati in breve tempo senza doversi scontrare in tribunale. E’ possibile che le pratiche riprendano dopo l’estate. Francesco Totti e Ilary Blasi sono però d’accordo su un punto.

Per entrambi la priorità rimangono i figli tanto che entrambi hanno scelto di farli continuare a rimanere nella villa all’Eur in cui sono cresciuti. Per il resto si profila invece una battaglia legale senza precedenti. Di mezzo c’è la spartizione di un impero economico formato da sette società con azioni intestante non solo a Francesco e Ilary, ma anche ad alcuni dei loro parenti, oltre agli immobili tra cui la villa da 1500 metri quadrati all’Eur e la villa a Sabaudia in cui la coppia sta facendo a turno per trascorrere l’estate assieme ai figli.











