Francesco Totti e Noemi Bocchi, matrimonio in arrivo?/ Piovono accuse

Francesco Totti si concede una vacanza extra-lusso con Noemi Bocchi: nozze all’orizzonte?

Al di là della vicenda legale della separazione con Ilary Blasi, Francesco Totti sarebbe in procinto di convolare presto a nozze con Noemi Bocchi. O almeno questo é stando ad una tra le indiscrezioni che si rilevano sulla neo coppia di piccioncini, tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo TV. Il rotocalco di gossip diretto da Riccardo Signoretti mette a raccolta la voce che vedrebbe Francesco Totti in procinto di convolare a nozze con l’attuale compagna e flower designer, subentrata nel suo cuore dopo la crisi del matrimonio che lo vincolava alla conduttrice de L’isola dei famosi. I due neo piccioncini, braccati dal gossip made in Italy, intanto celebrano il primo anno di unione con un soggiorno all’estero, al di là delle critiche dei detrattori, tra cui si rilevano anche accuse alla coppia. Trattasi di una vacanza extra-lusso che i due hanno deciso di concedersi con un giro nei Caraibi, “da Miami e ritorno. “Dalla Florida Francesco Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi hanno preso il largo e si sono imbarcati con i rispettivi figli su una mastodontica nave da crociera in direzione Bahamas, ma con tappe anche in Messico e in Honduras, sull’isola di Roatán”, si legge tra le perle di gossip della vacanza da sogno che si sono concessi Francesco e l’amata Noemi.

Uomini e donne/ Diretta 12 gennaio: Accuse choc tra Alessandro e Paola

Una vacanza da vip, che sembra voler essere la chiara replica della coppia alle malelingue, che in particolare mettono in discussione la veridicità dell’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Questo, con tanto di accuse alla giovane di essere interessata alla leggenda del Calcio per meri interessi economici. Ma non solo. La bionda dagli occhi neri é bersagliata anche da chi sosterrebbe che lei abbia cambiato in negativo la vita l’ex consorte di Ilary Blasi, dal momento che l’ex calciatore sarebbe ingrassato a detta dei detrattori. Il tutto, sulla scia di un’altra voce pesante che vedrebbe Totti, peraltro, come una potenziale vittima di una dipendenza dal gioco d’azzardo.

Renata Couling, chi è la compagna di Mal/ "Sposarci? Mai! Il nostro è un amore senza vincoli e catene"

I detrattori lanciano accuse ai papabili neo sposi vip: parla un amico di Francesco Totti

“France’, che te sei magnato, le borse de llary?», si legge tra le varie voci malevoli riprese dalla fonte di gossip, che allude a Ilary Blasi e l’accusa che a Francesco destina lei, sua ex moglie, quella di essersi appropriato di alcune sue borsette griffate. Tra gli altri attacchi choc e all’insegna del bodyshaming ai danni del Capitano storico della Roma, poi, emergono: “Stai a fa er doppio mento”, «Sei pienotto».

Ma la leggenda del Calcio sembra non lasciarsi affatto condizionare dalle voci malevoli. Tanto che appare sorridente nel mezzo della vacanza a cui si concede con Noemi Bocchi e i due non sono da soli. La loro può ufficialmente dirsi una famiglia allargata, fatta eccezione di Ilary Blasi. In vacanza con la neo coppia figurano, infatti, i due figli che lei ha avuto dall’ex Mario Caucci e i figli che lui ha avuto da Ilary Blasi, Christian e Chanel. Mamma Ilary, invece, é volata in vacanza made in Thailand con l’attuale compagno subentrato nel suo cuore al posto di Francesco Totti, ovvero l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

MAL, CHI È/ "Il mio primo amore? Una ragazza inglese" e spunta il retroscena sulla rottura

Al di là della causa di separazione dalla moglie Ilary Blasi, la cui prossima udienza in tribunale é attesa nel 2023, sembra abbattersi un’altra accusa choc ai danni della neo coppia. Si parla dell’ex storico di Noemi Bocchi, il quale segnala che Totti potrebbe presto rivelarsi una vittima del cinismo e del materialismo di Noemi. Ma non solo. Stando a quanto riprende inoltre la fonte, l’ex calciatore potrebbe rivelarsi vittima della ludopatia: “Da controlli effettuati sui conti riferibili a Totti emergerebbero investimenti nelle scommesse, assegni e un bonifico per 1,305 milioni di euro. La causale: Finanziare le giornate che il noto personaggio ama trascorrere nella casa da gioco di Montecarlo”.

Insomma, tra i detrattori della coppia non si risparmia neanche Mario Caucci, che si scaglia contro l’ex moglie tacciandola non troppo velatamente di voler sposare Totti ammiccando al suo patrimonio, da imprenditore e team manager del Tivoli calcio, nonché ex marito della Bocchi.

Un amico di Francesco Totti, però, difende la coppia: «Mi ha aiutato quando io e mia moglie avevamo problemi. Se Francesco gioca al casino? Se gioca i soldi suoi, denaro che ha guadagnato regolarmente, quella è una questione personale»











© RIPRODUZIONE RISERVATA