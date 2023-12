Francesco Totti e Noemi Bocchi: stesse vacanze di Ilary Blasi e Bastian Muller/ Gesto per i 13 mesi d’amore

Francesco Totti e Noemi Bocchi: continua il loro amore anche a New York

L’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi continua nonostante il ciclone che li ha investiti ed l’essere ritornati di nuovo al centro delle bufera mediatica. Dopo più di un anno dalla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi quest’ultima ha deciso di sfoderare le unghie e raccontare la sua verità prima in un documentario su Netflix dal titolo Unica e poi in una lunga intervista nel salotto della amica e collega Silvia Toffanin. Dopo le rivelazione della conduttrice l’ex calciatore non ha replicato mentre la 34enne secondo molti lo ha fatto con un’enigmatica frecciatina sui social.

Archiviato il gossip alle spalle, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati a New York per festeggiare il loro 13° mesiversario. I due infatti, pur conoscendosi da diverso tempo stanno insieme da poco più di un anno. Stando a quanto riporta Leggo, il Pupone e la sua nuova compagna si stanno concedendo una vacanza nella Grande Mela insieme ai figli. Ai follower più attenti non sfuggono le storie postata da Noemi. In una dà un bacio sulla guancia all’ex calciatore e sullo sfondo c’è la città tutta illuminata a sera, con l’Empire State Building che spicca su tutti gli altri grattacieli. In basso c’è aggiunto il numero 13 con tanto di cuore rosso ed infine a completare il tutto c’è la canzone Non è mai abbastanza dei Modà in sottofondo. Insomma l’amore tra i due procede a gonfie vele in una romantica vacanza.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: stesse vacanze di Ilary Blasi e Bastian Muller

Francesco Totti e Noemi Bocchi appaiono felici e sorridenti a New York ma c’è un dettaglio che non è sfuggito ai follower poche settimane fa anche Ilary Blasi e Bastian Muller hanno trascorso delle vacanze a New York. Insomma, l’ex coppia ha voluto portare i nuovi rispettivi partner nello stesso posto, una coincidenza che ha destato curiosità. Ed inoltre mentre nei mesi scorsi si vociferava che Noemi Bocchi fosse incinta adesso il gossip è acceso su una possibile gravidanza di Ilary Blasi, su cui ha ironizzato Fiorello. Insomma, il gossip sull’ex coppia è acceso. anche

Infine, per quanto riguarda i rapporti attuali tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Di recente l’ex calciatore in un’intervista con Walter Veltroni, ha confessato che l’importante è trovare un punto di equilibrio per il bene dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel. “Quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti” ha confessato Totti.

