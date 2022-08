Francesco Totti e Noemi Bocchi, vacanze separate/ Vicini ma senza potersi vedere

Francesco Totti e Noemi Bocchi vicini ma lontani: lui a Sabaudia, lei a San Felice Circeo

Francesco Totti sta trascorrendo le sue vacanza a Sabaudia, circondato dagli amici e dai fotografi che lo assediano. Ilary Blasi è sulle Dolomiti, mentre Noemi Bocchi fa la sirena al mare insieme a sua figlia. Il calciatore e la sua nuova fiamma sono entrambi a Latina, lontani da pochi chilometri, ma a separarli c’è il clamore mediatico che li circonda.

Il settimanale Chi, pubblica delle foto in cui descrive l’umore del numero 10: “Francesco Totti sembra imbronciato come il cielo di Ferragosto. Sta cercando di capire se quello che è successo lo farà sentire più libero o più tormentato dai rimpianti. Non può vedere, nonostante sta a pochi passi da lui, Noemi Bocchi, la donna che ha scatenato la tempesta mediatica che, dopo le rivelazioni di Dagospia e lo scoop di Chi, è coincisa con la separazione da Ilary”. Insomma, nelle foto il calciatore sembra davvero triste, forse si aspettava una vacanza con la sua nuova fiamma e non con gli amici.

Intanto che il capitano trascorre la sua vacanza a Sabaudia, Noemi Bocchi mostra il suo fisico mozzafiato in spiaggia mentre gioca con la figlia. Il settimanale Chi la ritrae in tutto il suo splendore, con la pancia piatta segno che non è incinta come si vocifera: “Quella bellezza evidente, provocante, che distoglie l’attenzione dalle cose pratiche, dai problemi di tutti i giorni. Quel fisico allenato e abbronzato, stretto in un bikini che ne esalta le forme“.

E ancora: “Eccola a San Felice Circeo mentre gioca in acqua con al figlia a bordo del celebre fenicottero rosa, sotto l’occhio attento del fotografo. Queste foto sembrano un invito della serie “Francesco, vieni qui”. Un canto delle sirene al quale Totti-Ulisse deve riesistere legato a un ombrellone“.

