Noemi Bocchi e Francesco Totti aspettano un bambino?/ L’indiscrezione gela i fan…

Nella storia tra Noemi Bocchi e Francesco Totti spunta un’indiscrezione bomba. La coppia non è ancora uscita allo scoperto ma sono tante le voci che stanno circolando in queste ore. Secondo una di queste, Noemi Bocchi sarebbe addirittura in dolce attesa. A riportare la notizia Il Corriere della Sera che avrebbe svelato il motivo per cui Totti avrebbe accelerato la separazione da Ilary Blasi. A lanciare questa notizia è stata la giornalista Giovanna Cavalli: “Tutti parlano di lei: l’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, pur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino, nonostante nelle foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès (quelle vere, non le imitazioni da 29 euro e 90), mostrino una pancia che più piatta non si può”. La notizia è stata poi riportata dal portale The Pipol Gossip.

I sospetti ci sono anche perché questo spiegherebbe la decisione di Ilary Blasi e di Francesco Totti di sbrigarsi ad annunciare la loro separazione e ad accelerare le pratiche della separazione. Intanto, la Bocchi ha rinunciato anche alle vacanze in Sardegna pur di restare accanto a Totti. La donna avrebbe preso in affitto un residence al Circeo, proprio dove Totti sta trascorrendo le vacanze estive assieme ai suoi figli. Qualche giorno fa lei è stata vista salire su uno yacht e in tanti ipotizzano che ci sia stato proprio l’ex calciatore della Roma ad accoglierla.

Tra Francesco Totti e Noemi Bocchi spunta una foto inedita

Nelle scorse ore è spuntata una foto inedita che avvalora l’ipotesi che il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi fosse finito da tempo. L’ex capitano della Roma era stato fotografato lo scorso gennaio all’interno dell’aeroporto di Fiumicino e assieme a lui ci sarebbe stata proprio Noemi Bocchi. Nello scatto non si vede chiaramente il volto della donna anche se i capelli biondi che si intravedono sembrerebbero confermare. Francesco Totti nel frattempo ha preferito restare in silenzio anche se al suo posto amici e conoscenti stanno rendendo pubblici alcuni dettagli della vita di coppia di Ilary e Totti.

Secondo alcuni, Totti avrebbe voluto pareggiare i conti dopo aver saputo che Ilary aveva un altro uomo. Secondo altre voci invece Totti avrebbe vissuto un momento complicato dopo la morte del padre e in questo frangente Noemi Bocchi le sarebbe stata particolarmente vicino. Per il momento né Ilary né Totti hanno scelto di parlare della fine del loro matrimonio e non è detto che abbiano intenzione di farlo in futuro.











