“Totti e Ilary? Non credo ci siano terze persone”/ Alex Nuccetelli: “Noemi Bocchi…”

Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti, ha parlato della fine della storia d’amore tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi. L’ha fatto in qualità di ospite ai microfoni di “Estate in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini, ricordando il modo in cui scattò la scintilla tra il “Pupone” e la sua futura moglie: “Eravamo a casa di Fiorella, mamma di Francesco. Lui aveva la stecca del biliardo in mano e guardando ‘Passaparola’ in tv disse: ‘Mamma mia, me la sposerei ‘sta letterina di Roma’. A quel punto, gli dissi che la conoscevo e che lì seduta con noi c’era la sorella. Fu così che lui mi chiese di sentirla”.

Ilary Blasi, tenera mamma con Christian, Chanel e Isabel/ La foto dall'Africa...

Così, il giorno successivo Alex Nuccetelli telefonò a Ilary, la quale, però, inizialmente sembrava molto determinata a non conoscere Totti; infatti, disse di essere impegnata e di convivere a Milano con un ragazzo che si occupava di moda. “Rimasi perplesso – ha sottolineato l’amico dell’ex giallorosso –, perché quella volta avevo visto un Francesco completamente diverso, che si era innamorato a prima vista. Lo conoscevo da tempo, l’avevo conosciuto da single e in quella circostanza gli brillavano letteralmente gli occhi”. Tuttavia, “in quella chiamata Ilary Blasi mi disse che quando sarebbe venuta a Roma gliel’avrei potuto far conoscere e io a Totti riferii solo la parte finale della conversazione!”.

Sabrina Ferilli: botta e risposta con un hater/ "Se Totti fosse tuo marito non rideresti". Lei replica e…

ALEX NUCCETELLI: “HO SENTITO TOTTI DOPO LA ROTTURA CON ILARY”

Perché, secondo Alex Nuccetelli, tra Francesco e Ilary è finita? “Secondo me non è vero che ci sono terze persone – ha commentato –. Nel loro mondo le tentazioni sono tante, hanno i riflettori sempre addosso, quindi credo ci sia da fare un plauso assoluto a questi ragazzi”. Eppure, proprio lui è stato accusato di avere fatto da Cupido tra Totti e la sua presunta nuova compagna, Noemi Bocchi: “Mi sono state rivolte anche ingiurie – ha reso noto Nuccetelli –. Il punto è che io non c’entro. È vero, conosco da parecchi anni Noemi Bocchi. Ricordo che lei mi raggiunse a una mia serata e mi disse che a un torneo di padel aveva conosciuto Totti, notando come fosse molto simpatico. Francesco e Noemi sono due frequentatori delle mie serate: non so se si siano rivisti in una di quelle circostanze, ma come prima cosa c’è veramente da capire se la storia esista oppure no”.

Ilary Blasi e Francesco Totti: la fine del matrimonio vale oro/ Boom di citazioni...

Dopo la fine della storia con Ilary Blasi, Alex Nuccetelli ha ancora sentito Francesco Totti? “L’ho sentito quattro giorni fa via messaggio, ha amici anche più intimi di me. Francesco già quando non era fidanzato non si è mai vantato delle sue conoscenze e delle sue cose. È molto riservato”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA