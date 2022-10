Francesco Totti ha mentito sulla storia con Noemi Bocchi?/ Spunta un post che…

Francesco Totti e Noemi Bocchi, quando è iniziata la loro relazione? Il post sospetto

Francesco Totti avrebbe mentito sull’inizio della relazione con Noemi Bocchi. Un post condiviso da Noemi su Instagram ha infatti incuriosito il web che ha cercare di capire da quanto effettivamente i due stiano insieme. Il Settimanale Chi ha infatti pubblicato uno scatto in cui Noemi Bocchi nel giorno di San Valentino ha condiviso la foto di un mazzo di rose rosse. Fin qui nessun problema visto che Totti aveva raccontato che proprio dopo Capodanno i due avevano iniziato una relazione. Ad insospettire però è stata la didascalia che Noemi ha aggiunto alla foto. La donna ha infatti scritto: “Tredici mesi con il mio amore”.

Una frase che fa riflettere: come è possibile che Totti e Noemi Bocchi stiano insieme da così tanto tempo visto che lui stesso aveva raccontato di una relazione consolidata nel marzo di quest’anno? Francesco Totti ha mentito? L’ex capitano della Roma potrebbe aver iniziato da un anno la relazione con Noemi Bocchi ma a quel punto il matrimonio con Ilary Blasi sarebbe capitolato prima. Perché allora Ilary e Francesco hanno deciso di comunicare la fine del matrimonio solo nella scorsa estate? Sono tanti gli interrogativi che si pongono gli utenti sui social e c’è qualcosa che ancora non convince. Intanto però tra Noemi Bocchi e Francesco Totti sembra procedere tutto a gonfie vele. Proprio nella giornata di ieri è uscita la prima foto ufficiale della coppia.

Francesco Totti e Noemi Bocchi prima foto insieme e Ilary si vendica

Francesco Totti ha da poco festeggiato il compleanno. Per l’occasione, Noemi Bocchi avrebbe organizzato una festa a sorpresa nel ristorante l’Isola del Pescatore, il posto in cui Totti fece la proposta di matrimonio a Ilary. Alla festa erano presenti anche i figli Christian e Chanel. Assente la più piccola, Isabel. La presentazione dei figli alla nuova compagna lascia presumere che l’impegno preso da Totti sia serio e che non si tratta di un colpo di testa.

Proprio nella giornata di ieri dopo la pubblicazione delle prime immagini con Noemi Bocchi, Ilary Blasi ha colto la palla al balzo pubblicando un breve video nel quale inquadra le vetrine del negozio Rolex. Nel video Ilary ha taggato l’ex marito Totti e Striscia La Notizia. Ilary ha voluto così lanciare una stoccata all’ex marito che in un’intervista al Corriere della Sera aveva rivelato che Ilary si era responsabile del furto dei suoi Rolex. Una storia che ha spiazzato tutti, a partire dallo stesso ex capitano della Roma. Con una battaglia legale in atto nessuno si aspettava che Ilary Blasi facesse un video così menzionando proprio l’ormai ex marito. Sui social la reazione di Ilary è stata commentata positivamente tanto che il video è diventato virale in poche ore.

