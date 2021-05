Francesco Totti/ “Ilary Blasi? Somiglia al Ken Umano”, la gaffe a Felicissima Sera

Francesco Totti a cuore aperto nel salotto di Felicissima Sera. L’ex capitano della Roma è stato ospite della seconda puntata dello show di Pio e Amedeo che tornano in onda questa sera con una puntata speciale dedicata ai momenti migliori dei tre appuntamenti che hanno incollato davanti ai teleschermi più di quattro milioni di telespettatori. Nel salotto di Pio e Amedeo, Francesco Totti ha raccontato la propria vita privata. Oltre a dichiarare il suo immenso amore per i figli Cristian, Chanel e Isabel non sono mancate le dichiarazioni sulla moglie Ilary Blasi a cui ha fatto una meravigliosa dedica per il 40esimo compleanno. “Ho due femmine e un maschio. Inizialmente avrei voluto tre maschi. Fortunatamente, con la nascita delle femmine, ho capito che le femmine sono più importanti dei maschi”, ha detto Totti che ha anche scherzato con Pio e Amedeo di fronte alla foto della moglie.

Francesco Totti prende in giro Ilary Blasi

Simpatico e ironico, Francesco Totti ha scherzato con Pio e Amedeo nel salotto di Felicissima Sera. Di fronte alle foto della moglie Ilary Blasi e del Ken Umano, l’ex capitano della Roma si è lasciato andare ad una battuta. “Somiglia al Ken Umano“, ha detto Totti. “Passeresti una notte con il Ken?”, ha chiesto Amedeo. “Mi metti in difficoltà così, però somiglia a Ilary da lontano. La notte spengo la luce”, ha risposto Totti strappando gli applausi del pubblico. Poi ha svelato il luogo in cui ha visto la moglie per la prima volta. “Dopo quasi 20 anni è tutto uguale, altrimenti non staremmo insieme. Pensa che la prima volta che l’ho conosciuta eravamo al buio, in un locale. Era tutto buio”. “E che era? Un locale di scambisti?“, hanno chiesto Pio e Amedeo. “No no, era un pub”, è stata la risposta di Totti che si è anche divertito a fare il fruttivendolo con i comici pugliesi.

