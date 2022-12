Francesco Totti: “Ilary mi ha tradito con altri uomini”/ “Noemi? Era un’amica poi…”

Francesco Totti sulla crisi con Ilary: “E’ iniziata quando ho lasciato la Roma”

Francesco Totti, in occasione di un’intervista al Corriere della Sera, aveva parlato per la prima volta della crisi con Ilary Blasi. Dopo un lungo periodo di silenzio, il Pupone ha voluto mettere i puntini sulle “i” sui tanti rumor che si sono susseguiti dopo l’annuncio della separazione. L’ex calciatore comincia parlando di quando sono iniziati i problemi con sua moglie: “La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo“.

Francesco Totti continua: “Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire. E dopo lasciai anche la Roma, dove avevo cominciato a lavorare come dirigente. La rottura con la vecchia proprietà fu traumatica: come dover abbandonare la propria casa. Ero fragile, mi mancavano i riferimenti, e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore. Poi è arrivato il 12 ottobre 2020“. Poi ribadisce: “Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli“.

Francesco Totti, ai microfoni del Corriere della sera, entra nel dettaglio dei tradimenti della moglie Ilary Blasi: “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Me ne sono accorto in autunno, ma i messaggi erano di prima“.

Francesco Totti continua: “Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto“. Poi svela il contenuto del messaggio: “Qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me”. Il calciatore svela come ha reagito Ilary quando ha scoperto che sapeva dei tradimenti: “Io ho negato. All’inizio non ho detto la verità, né a lei né ai figli; com’era inevitabile che fosse, visto che speravo ancora di salvare tutto. Ma a quel punto mi sono tolto un peso, e ho domandato a Ilary di quest’altro uomo. Anche lei sulle prime ha negato. Diceva di non averlo mai incontrato. Poi ha capito che sapevo, e mi ha raccontato che con quel tipo si erano visti solo per prendere un caffè. Abbiamo avuto un confronto a tre anche con Alessia, ed entrambe hanno negato. In realtà so che si erano conosciuti già nel marzo del 2021. E che lei ha frequentato lui e altri uomini un po’ troppo da vicino. Prima che nascesse la mia storia con Noemi“.











