Francesco Totti, la dedica romantica a Ilary Blasi/ Foto, “Io e te” ed è boom di like

Francesco Totti è sempre più innamorato di Ilary Blasi. L’ex numero 10 della Roma è tornato sui social con un romantica dedica d’amore indirizzata alla moglie e compagna di vita. Una semplice foto che li ritrae al tramonto, sorridenti, felici ed innamorati come il primo giorno. Il tutto accompagnato da una semplicissima didascalia perchè quando l’amore è vero non ha bisogno di tante parole. “Io e te” ha scritto Totti alla moglie Ilary Blasi accompagnando questa sua romantica dedica da due emoticon a forma di cuore. La foto, condivisa con tutti i suoi amici e follower su Instagram, ha fatto letteralmente impazzire i fan: 412 mila likes e quasi 4mila commenti. “Siete bellissimi” è uno dei tantissimi commenti, ma c’è anche chi scrive “il re e la regina di Roma” e chi ironizzando scrive “Adottatemi , posso lavare i piatti”. La coppia è felicemente sposata dal 2005 e hanno avuto tre figli: Chanel, Isabel e Christian. Nelle ultime settimane la coppia è stata protagonista di una polemica per via di una copertina pubblicata dal settimanale Gente che ha paparazzato e pubblicato in prima pagina il lato b della figlia Chanel.

Francesco Totti e Ilary Blasi e la reazione per la foto della figlia Chanel

Una foto che ha scatenato una grandissima polemica con Francesco Totti e Ilary Blasi che ha scritto: “Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”. A poco sono servite le scuse della direttrice Monica Mosca visto che la foto ha visto scatenarsi un vero e proprio dibattito che ha coinvolto anche un’altra figlia di: Aurora Ramazzotti che diversi anni fa è stata “oggetto” di copertina e che a distanza di anni ha fatto sapere: “non credo che solo perché nessuno si è ribellato all’epoca debba normalizzarsi oggi una cosa che è sbagliata. Questa cosa ha inciso indelebilmente la mia crescita e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ne sto pagando i conti ancora adesso”. Proprio per questo motivo la famiglia Totti-Blasi ha fatto sapere di essere pronta a procedere per vie legali in quanto la figlia Chanel è ancora minore. “Siamo andati fuori di testa” ha detto Francesco Totti che sempre con la figlia Chanel è stato protagonista di un divertente siparietto: su Instagram durante una diretta un fan ha fatto un apprezzamento alla figlia con il campione che ha reagito dicendo “Ti sfonno!”.

