Francesco Totti/ “Ripresa? Inutile senza tifosi. Prima la salute, serve rispetto”

E’ un Francesco Totti davvero duro quello che abbiamo visto questo pomeriggio, chiamato in diretta Instagram dall’attore, reso famosissimo per il suo ruolo nella serie Gomorra, Salvatore Esposito, grande amico e oggi, intervistatore d’eccezione. L’ex capitano della Roma infatti, all’interno di una lunghissima chiacchierata, dove pure sono stati trattati argomenti più leggeri, pure ha espresso opinioni molto forti per quello che è il tema bollente del mondo del calcio in questi giorni, ovvero la ripresa degli allenamenti e il ritorno in campo per chiudere la stagione.

Che per l’ex numero 10 della Roma non è più uno scenario fattibile, tenuto pure conto che a lungo i tifosi non potranno tornare allo stadio: “In questo momento si deve pensare più alla salute che al pallone. Poi è normale che senza calcio e sport non ci possiamo stare. Ora dobbiamo accantonare tutto anche perché dovremmo riprendere a giocare senza tifosi, senza potersi cambiare con i compagni di squadra, ma che calcio è? Inutile riprendere tanto per riprendere”. Un opinione certo ben condivisile visto il contesto attuale: ma ancor più condivisibile da tutti i suoi follower è stato poi lo sfogo del Pupone, per le misure imposte per la prevenzione al coronavirus: “Non ce la faccio più, speriamo di poter uscire presto perché sto impazzendo. Speriamo che dal 4 maggio si possa di nuovo tornare a vivere con una parvenza di normalità”, le parole di Totti.

FRANCESCO TOTTI: CHE BELLI GLI APPLAUSI AL SAN PAOLO!

Ma se nella lunga chiacchiera tra Totti e Savastano hanno certo rubato grande spazio le forti opinioni delle giallorosso sul tema della ripresa della stagione, oggi particolarmente attuale visto l’incontro FIGC-Governo, ecco che pure, per la gioia dei followers, non sono mancate gag e battute. E davvero memorabile è stato lo scambio di battute tra l’ex capitano della Roma e l’attore, tifosissimo del Napoli, in cui lo stesso Francesco Totti non ha esitato ad aprire il cassetto dei ricordi e a pronunciare parole al miele per i fan azzurri. “Il Napoli? Quando giocavo ed ero capitano della Roma non mi accoglievano sempre bene . L’ultima che ho fatto al San Paolo, però, mi hanno applaudito e sono rimasto sbalordito. Li ringrazierò per sempre. E’ stato un gesto significativo”. Ma pure Totti prosegue: “Quando poi sono tornato da dirigente e mi dovevo sedere in tribuna avevo paura per quello che potessero dirmi e invece mi hanno applaudito di nuovo e mi hanno detto ‘Solo a due persone hanno fatto così: a te e Maradona’”. “In quel momento mi sono sentito un santone” le ultime parole dell’ex giallorosso, commosso.



