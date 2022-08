Francesco Totti, video contro Ilary Blasi?/ “Fake news costruita ad arte”: la verità

Francesco Totti, video contro Ilary Blasi? L’ultima indiscrezione

Il gossip più infuocato dell’estate continua ad essere quello che vede protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. Sebbene l’ormai ex coppia abbia annunciato la separazione con due distinti comunicati, da settimane non ha mai parlato pubblicamente, lasciando al gossip ed all’immaginazione dei più il compito di saltare ad eventuali conclusioni azzardate. L’ultima indiscrezione riguarderebbe un presunto video di Francesco Totti contro l’ex moglie Ilary Blasi: cosa c’è di vero?

Ovviamente si tratta di una nuova fake news prontamente smascherata dalla pagina Instagram ThePipol_gossip che ha intercettato il video di una fanpage su Francesco Totti, svelando l’arcano. Nel video si vede l’ex Capitano della Roma, al mare, mentre sullo sfondo musicale si sente la canzone “Arrogante” di Irama. Un modo per far credere che sia una dedica a Ilary Blasi? “La pagina pubblicando un filmato di lui in barca al mare, con sottofondo la canzone di Irama “Arrogante”, ha scatenato tantissime critiche e polemiche. “Vergognati!”, scrive un utente”, si legge sulla pagina Instagram specializzata in notizie gossip.

Francesco Totti, video Instagram: ecco la verità

Il video con protagonista Francesco Totti ha generato ovviamente dei fraintendimenti poichè alcuni utenti hanno creduto che fosse stato realizzato dall’ex calciatore appositamente per la ex moglie Ilary Blasi. Per questo non sono mancati gli insulti a Totti da parte dei hater. “La verità è che questo video risale a più di un anno fa e la canzone è stata aggiunta strategicamente”, scrive però la pagina Instagram ThePipol_gossip.

Tra gli altri dettagli che lasciano intuire come sia stata una fake news architettata ad arte solo allo scopo di ottenere qualche like, anche il fatto che Totti nel filmato abbia ancora i capelli lunghi a differenza del suo attuale look. La pagina di gossip dopo aver smascherato il finto video prosegue con degli interrogativi: “Chi si nasconde dietro la pagina del fake? È davvero una fanpage del calciatore, o solo un finto supporter che ha lo scopo di scatenare contrasti nei confronti dell’ex capitano?”.

