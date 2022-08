Francesco Venditti, figlio Antonello Venditti/ “La musica lo portava lontano da me”

Francesco Venditti, non solo il figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo

Francesco Venditti è il figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo. Il figlio d’arte ha seguito le orme della mamma visto che oggi è un affermato attore e doppiatore. Non solo, Francesco è anche papà di quattro splendidi figli: Alice e Tommaso nati dal matrimonio con la collega Alexandra La Capria, mentre Leonardo e Mia sono arrivati dalla relazione con la compagna Cristina. Padre affettuoso e presente, il figlio di Antonello Venditti parlando proprio della figlia ha confessato negli studi di “Oggi è un altro giorno: “era fidanzata con un ragazzo, io e la mamma più di una volta le abbiamo detto “Guarda che secondo noi ti stai innamorando della tua amica. Lei diceva di no, invece dopo un po’ si è aperta ed era così. Era un pochino più piccola, quindi magari noi abbiamo sentito delle cose di cui lei ancora non si rendeva conto”.

Sapelli: "Tetto prezzo del gas? Proposta assurda"/ "Impossibile per due motivi"

Nessuna paura da parte dell’attore che ha accolto e compreso la scelta del figlia con grandissimo amore: “l’amore è amore, lo diceva anche mio padre. Penso che ognuno debba essere chi si sente di essere”.

Francesco Venditti, il rapporto con i miei genitori Antonello Venditti e Simona Izzo

Francesco Venditti è nato dall’amore di Antonella Venditti e Simona Izzo. Due genitori importanti che hanno lasciato il segno. Parlando proprio del rapporto con il padre ha rivelato: “la musica era qualcosa che portava mio padre lontano da me e l’ho odiata. Poi con le sue canzoni sono stato in grado di capirlo e di conoscerlo”. Per fortuna con il passare del tempo le cose sono migliorare, visto che oggi padre e figlio hanno un rapporto sereno. Anche con la madre Simona Izzo non è stato sempre facile: “lei è l’essenza di quello che è la madre per un figlio maschio, solo che lei ha sempre dato consigli non richiesti, che a volte un figlio percepisce come giudizi, per questo io evito di avere lo stesso atteggiamento con i miei di figli. Però le voglio molto bene”.

Chicago Med 6/ Anticipazioni ultima puntata 2 settembre: Will e Carol, finale tra colpi di scena!

Infine parlando proprio della presenza dei genitori ha detto: “negli anni da loro mi sono difeso con l’analisi, che mi ha aiutato per capirli e mi ha avvicinato a me stesso. Ricordo che la cosa che mi faceva soffrire era l’essere un po’ nomade, avere un armadio da mamma, uno da papà uno dai nonni”.

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Corona, battuta sulla somiglianza con Andrea Iannone "Cosplayer"/ "Non sapevo di stare con Elodie"

© RIPRODUZIONE RISERVATA