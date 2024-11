Francesco Venditti, l’avversione per la musica che lo allontanava dal padre Antonello

Francesco Venditti è il figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo. Oggi quarantasettenne, l’attore ha ricalcato le orme della madre nel mondo della recitazione. Un mondo che ha sempre sentito affine a sé, sicuramente più della musica con la quale ha avuto un rapporto di odio amore in gioventù, perché se da una parte rappresentava la passione di papà, dall’altra lo portava via dalla sua quotidianità, per i tanti impegni a cui Antonello era ovviamente sottoposto.

Oggi Francesco Venditti è felicemente sposato con Cristina Congiunti, una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo e della quale non sappiamo molto. Dalla loro relazione sono nati Leonardo, nel 2016, e Mia, nel 2019, i piccoli grandi gioielli di casa. Francesco Venditti non ha mai fatto mistero di aver sofferto la mancanza di suo papà in gioventù, ma i rapporti tra i due oggi sarebbero più che ottimi.

Al di là del legame che lega Francesco ai suoi genitori, Simona Izzo e Antonello Venditti probabilmente si rendono conto di essere stati tutt’altro che perfetti nei suoi confronti. “Non lo siamo stati”, conferma la regista in una intervista televisiva a Vieni da me. “Questa situazione ha fatto di te un padre perfetto. Hai quattro figli e siamo riusciti a darti l’amore. Tu, però, sei più bravo di noi: complimenti”, le parole di mamma Simona.

Per quanto riguarda la storia con il padre di suo figlio, Simona guarda avanti ma non dimentica, né tantomeno perdona. “E’ stata una grande storia d’amore, ma le storie non finiscono mai bene, mi ha lasciato e mi ha tradito”, l’affondo della regista.