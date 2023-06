Francia, bambini accoltellati in un parco di Annecy/ Diversi feriti nell’attacco

Un gravissimo fatto di cronaca si sarebbe verificato questa mattina in Francia, dove diversi bambini sono stati accoltellati in un parco di Annecy. Il primo bilancio dell’aggressione parla di un numero imprecisato di feriti e alcuni sarebbero in gravi condizioni, ma le informazioni giungono ancora frammentarie per un quadro completo della situazione. Pochi minuti fa, a margine di un lancio della Bbc, il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin ha confermato l’episodio attraverso un tweet: “Diverse persone, compresi bambini, sono state ferite da un individuo armato di coltello in una piazza di Annecy. L’individuo è stato arrestato grazie al rapidissimo intervento delle forze dell’ordine“.

Secondo le prime indiscrezioni, il primo ministro Élisabeth Borne sarebbe già sul posto e un importante dispiegamento di forze di polizia avrebbe circondato la zona teatro dell’attentato. A stretto giro il commento del deputato Antoine Armand, che via Twitter ha parlato di un “abominevole attacco con coltello ai bambini in un parco giochi”. “Sappiamo ancora poco – ha aggiunto Armand – ma tutto il mio sostegno va alle vittime, ai parenti, alle forze dell’ordine e ai soccorsi“.

Bambini accoltellati in un parco ad Annecy, orrore in Francia

Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Figaro, le autorità avrebbero fermato il presunto assalitore poco dopo l’accoltellamento di alcune persone, tra cui diversi minori, in un parco della città di Annecy, in Alta Savoia. Una scia di orrore attraversa la Francia e torna l’incubo attentati: stando a quanto riportato dalle agenzie, l’uomo arrestato nell’immediatezza dell’attacco sarebbe un giovane di nazionalità siriana, nato nel 1991, richiedente asilo e sconosciuto all’antiterrorismo. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un soggetto che non avrebbe precedenti.

Sarebbe entrato in azione intorno alle 9:45 colpendo con un coltello almeno 9 persone di cui 8 sarebbero bambini che a quell’ora si sarebbero trovati nel cuore di un’area all’aperto, nei pressi di un lago, in cui si sarebbe consumato il fatto. I minori coinvolti, secondo Le Figaro, avrebbero un’età intorno ai 3 anni e il primo bilancio riferisce di tre persone al momento gravemente ferite e ritenute in pericolo di vita.

Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessés par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 8, 2023













