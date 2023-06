Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Papa Francesco operato: “Sta bene ed è vigile”

Dopo la visita al Gemelli di martedì, nella giornata di ieri Papa Francesco è rientrato nell’ospedale romano per un intervento chirurgico programmato, con ricovero di almeno due giorni (domani possibili le dimissioni).

A comunicarlo è stata la Santa Sede che ha fatto sapere che “il Pontefice sarà sottoposto in anestesia generale a una laparotomia e a una plastica della parete addominale con protesi”. Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa del Vaticano, ha aggiunto: “L’operazione, concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, si è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale”. Subito dopo l’operazione è giunto il nuovo comunicato: “Il Papa sta bene, è sveglio ed è vigile”.

Ultime notizie, polemiche dopo bombardamento diga Kachovka

Nel giorno numero 470 della guerra in Ucraina, non si placano le polemiche in merito al bombardamento della dida di Kachovka, non troppo distante da Kherson, avvenuto due giorni fa. Il presidente ucraino, Zelinsky, uscendo allo scoperto ha spiegato che “si è formata una chiazza di petrolio di almeno 150 tonnellate che viene trasportata dalla corrente verso il Mar Nero”.

Nel frattempo numerose persone sono state costrette all’evacuazione a causa degli allagamenti, e come spiegato da Mosca sarebbero state inagibili ben 2.700 case, un disastro che si aggiunge già al dramma della guerra. Alta tensione al Palazzo di vetro dell’Onu fra Kiev e Mosca, che si sono accusate vicendevolmente del bombardamento della diga di Kachovka, durante la riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza convocata in seguito al bombardamento. Secondo gli 007 Mosca sarebbe responsabile mentre la Cina rimane neutrale.

Ultime notizie, Mattarella incontra gli studenti

Il presidente Mattarella ha incontrato a Parigi gli studenti dell’Istituto statale italiano Leonardo da Vinci: “Voi studenti, dai più giovani all’inizio del percorso scolastico, a coloro che stanno concludendo un ciclo di studi, rappresentate una realtà importante non solo per Italia e Francia, ma anche per l’Europa. Perché l’Europa è non soltanto l’ambito nel quale i nostri Paesi esistono, ma è, soprattutto, un luogo ideale, fatto di persone, esperienze, affinità, valori, sogni. Tutti elementi che, anche se non li vedete, sono all’interno dei vostri zaini, e crescono con voi ogni giorno. È qui, più che in altri luoghi, che si costruisce l’Europa”.

Quindi ha concluso: “La cultura è il miglior biglietto da visita di un Paese. È per definizione un patrimonio da custodire e sviluppare con cura e applicazione. Anche per questo, dopo avervi salutato, mi recherò al Louvre per inaugurare insieme al Presidente Macron una splendida mostra, Napoli a Parigi, progettata proprio per mettere in luce le tante connessioni tra Italia e Francia”.

Ultime notizie, morta a Roma una bambina di un anno

Una bambina di un anno di età è stata trovata morta all’interno di un’auto posteggiata a Roma Cecchignola. Forse è stata dimenticata dai genitori, e doveva recarsi nell’asilo, ma non è mai arrivata a destinazione. L’auto era parcheggiata in Via dei Fucilieri, nelle vicinanze del nido aziendale del Ministero della Difesa, all’interno della cittadella militare.

Un passante, che ha notato la bambina all’interno dell’auto, una Megane rossa, ha rotto un finestrino per cercare di soccorrerla e subito dopo ha chiamato i soccorsi. Il personale dell’ambulanza che ha raggiunto il luogo non è riuscito però a far respirare la bambina. Gli investigatori hanno predisposto il sequestro sia dell’auto che di un tratto dell’area adiacente per eseguire i rilievi.

Ultime notizie, riunione con scintille al tavolo convocato per l’alluvione in Emilia Romagna

Ieri mattina era stato convocato a Roma un tavolo nel quale discutere delle problematiche create dall’alluvione dell’Emilia Romagna e si sono avute delle scintille tra la Premier ed il ministro Salvini dopo che Giorgia Meloni ha comunicato che il commissario per la ricostruzione delle zone alluvionate sarà Nello Musumeci. Le parole del leader leghista dopo la comunicazione sono state “Apprendiamo che è stato deciso così…”.

Un ulteriore scontro si è registrato riguardo alle risorse necessarie per la ricostruzione con il vicepremier che si è mostrato molto irritato ed ha dichiarato: ”Bisogna trovarle”. Alla riunione erano stati convocati i sindaci delle zone colpite dall’alluvione ed i presidenti delle regioni interessate e la Premier ha annunciato che le riunioni del comitato per la ricostruzione saranno settimanali e coordinate da Musumeci. Nel corso della riunione il Ministro dei Trasporti ha anche dichiarato che l’Anas, che fa capo proprio al ministero da lui guidato ha fatto finora tutto il necessario.

Ultime notizie, il meteo della seconda parte della settimana

Dopo i vari problemi legati al tempo dei primi giorni della settimana, nella seconda parte le previsioni prevedono un miglioramento, con la presenza del sole e l’aumento delle temperature generalizzato su tutto il territorio italiano. Una prova d’estate che però durerà poco, visto che dalla giornata di domenica tornerà a farla da padrone il maltempo con possibilità di avere dei rovesci temporaleschi che anticiperanno le condizioni previste per l’inizio della settimana successiva che si prevedono molto piovosi.











