FRANCIA/ E armi: la strategia di Parigi per competere con Russia, Usa e Cina

All’inizio degli anni duemila, le esportazioni francesi di armi riguardavano principalmente l’Unione Europea (32,5% degli ordini nel 2001), seguita dal Vicino e Medio oriente con il 25%. Nell’elenco dei principali destinatari delle esportazioni francesi figuravano anche paesi europei non appartenenti all’Ue. Questa tendenza è rimasta generalmente la stessa nel 2021 con la forte comparsa dei Paesi asiatici.

La tipologia dei principali clienti della Francia distingue tre categorie:

– una clientela prevalentemente occidentale i cui contratti oscillano tra i 150 e gli 800 milioni di euro all’anno e che costituisce una base stabile e affidabile per le esportazioni francesi;

– grandi commesse vinte in occasione di gare una tantum (Brasile, India, Egitto, Qatar) e che impegnano strategicamente la Francia sulla scena internazionale;

– grandi ordini (Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti), i cui ordinativi raggiungono importi da capogiro e costituiscono quindi il grosso dei contratti di esportazione qualificati come affidabili, giustificando un’alleanza strategica duratura e le relative azioni sui piani diplomatici, culturali e politici. Guardando i dettagli degli ordini fatti alla Francia dagli anni duemila, c’è una particolarità che fa della sua forza l’esportazione di armi: l’estensione del suo know-how tecnologico su quasi l’intero spettro.

La capacità della industria della difesa francese è multipla e indiscutibile, al punto che molti dei suoi concorrenti hanno scelto di investire in attrezzature francesi, sull’esempio della Russia, che prevedeva di consegnare due portaelicotteri Mistral per un importo di 1,2 miliardi di euro.

Resta il fatto che la Russia si è trovata costretta a importare navi da guerra che all’epoca non era in grado di produrre tramite la sua industria nazionale. Nel 2020 lanciò il progetto di classe Ivan Rogov per superare questa carenza. Questo equilibrio di potere illustra la guerra economica e informativa permanente che caratterizza il settore dell’esportazione di attrezzature militari.

Studiando il mercato globale delle armi dobbiamo considerare il fatto che nel 2020 i principali paesi concorrenti della Francia erano Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito, Germania e Israele. Comprendere e confrontare il loro peso con i clienti francesi esistenti o potenziali consente di identificare le minacce che potrebbero gravare sugli interessi commerciali delle aziende francesi. Il caso dell’India è particolarmente eloquente: nel 2019 è stato il primo importatore di armi francesi e il secondo importatore di armi al mondo (9,5% della quota mondiale). È anche il più grande cliente estero dell’industria della difesa russa.

Allo stesso modo, l’Arabia Saudita è il secondo importatore della Francia con 14 miliardi di euro, ma rimane anche uno dei maggiori clienti degli Stati Uniti. E se fino ad ora la Francia è riuscita a rimanere sul mercato attraverso l’export dei sistemi di artiglieria Caesar, la vendita di veicoli da combattimento e missili (Mistral & Mica), deve fare i conti con la schiacciante concorrenza americana (ma anche britannica e cinese) offrendo M1 carri armati Abrams, caccia F15, elicotteri SH-60 Seahawk e AH-64 Apache che dominano l’elenco delle principali attrezzature di importazione saudite.

Sempre in questo contesto di concorrenza, l’Unione Europea si configura come una base politica e legislativa di riferimento per il controllo delle esportazioni di armi che a volte mina le aspirazioni dell’industria francese.

Per vent’anni il peso delle compagnie della difesa nel Regno Unito ha rappresentato il 30% del mercato europeo e, ad immagine del pensiero britannico, risponde ad un imperativo economico e non ad un’esigenza strategica militare. Al contrario, la Francia ha una visione a lungo termine di “autonomia strategica”.

Questa differenza di percezione ha conseguenze per le esportazioni di armi francesi, attraverso il sabotaggio dei contratti di vendita: la vicenda dei sottomarini australiani illustra perfettamente questa minaccia britannica.

Uno dei maggiori punti di forza del settore dell’esportazione di armi francese si basa sull’efficace coordinamento tra Stato e produttori per conquistare i mercati. Se i produttori rispondono ai bandi di gara internazionali, hanno l’assistenza del ministero delle Forze armate durante tutto il processo. Questo supporto si basa sulla rete diplomatica, composta da addetti alla difesa nelle ambasciate, sull’esperienza della Dgris (Direzione generale per le relazioni internazionali e la strategia) e sulla Dga, cioè la Direzione generale degli armamenti, che fornisce determinate competenze di test e ingegneria. Nell’ambito di importanti trattative contrattuali, quest’ultimo ha regolarmente distaccato ingegneri in missioni di difesa per rafforzare il sostegno allo Stato francese, inoltre, sostiene il Bitd cioè la base industriale e tecnologica della difesa attraverso programmi di finanziamento. In concreto, lo Stato può scegliere di anticipare fino al 50% dei costi di industrializzazione per i grandi gruppi industriali e fino al 65% per le Pmi. L’impresa beneficiaria dovrà rimborsare l’anticipo in caso di esito positivo dell’esportazione, oppure potrà essere esonerata da qualsiasi rimborso in caso di inadempimento (previo esame di una commissione interministeriale).

Inoltre, lo Stato francese aiuta i clienti Bitd a finanziare i loro acquisti. Questo è particolarmente vero per l’Egitto. Nel 2015, in occasione della prima esportazione del Rafale all’estero, lo Stato francese aveva concesso all’Egitto di contrarre prestiti da un pool di diverse banche francesi (principalmente Crédit Agricole). Per fare ciò, lo Stato, attraverso la Coface (Compagnia di assicurazione francese per il commercio estero), aveva garantito prestiti egiziani fino al 100%. Questo sostegno statale per i produttori nazionali è una risorsa importante dell’offerta francese.

Un altro punto di forza della Francia e della sua industria della difesa è di essere riuscita a posizionarsi nella rosa dei Paesi produttori di attrezzature di alta qualità. Vera eredità della visione gollista dell’indipendenza strategica del Paese, il desiderio di sviluppare un arsenale di fascia alta consente ora al Bitd francese di competere con i più grandi attori del settore in termini qualitativi. Dal canto suo, la Francia, grazie a questo posizionamento, può fornire alle proprie forze armate equipaggiamenti ad alto valore aggiunto e ad alte prestazioni. Inoltre, questo investimento francese nella produzione di apparecchiature avanzate le consente di garantire ai suoi partner e clienti l’accesso all’alto valore aggiunto insito nella produzione di tecnologie avanzate, pur mantenendo un vantaggio tecnologico e innovativo.

Altri Paesi non hanno fatto questa scelta, come l’emergere dell’industria delle armi turca, che si è specializzata nella produzione di attrezzature a basso costo. Ad esempio l’esplosione delle vendite dei suoi droni Bayraktar TB2 che interessano una moltitudine di Paesi i cui mezzi dedicati alla difesa sono inferiori alle maggiori potenze militari. Anche i partner europei hanno scelto di intraprendere una strada diversa. È il caso di Germania e Regno Unito che, a differenza dei maggiori player degli armamenti come Francia, Russia, Stati Uniti o Cina, hanno scelto di non dedicare il proprio Bitd solo a logiche economiche esportatrici, abbandonando la fornitura di equipaggiamenti di fascia alta alle loro forze armate. Inoltre, questo investimento nella produzione di apparecchiature all’avanguardia consente di garantire ai propri partner e clienti l’accesso a tecnologie all’avanguardia, pur mantenendo il proprio vantaggio tecnologico e innovativo.

Dagli anni duemila, le aspettative dei clienti si sono evolute. Molti di loro desiderano sviluppare la produzione nazionale e sovrana per poi diventare Paesi esportatori (Brasile, Turchia, Corea del Sud, India). Il trasferimento di tecnologia è così diventato un punto centrale dei negoziati sui contratti di armi. Per rispondere a questo sviluppo, la strategia francese lo ha completamente integrato nelle sue argomentazioni di vendita e ha sviluppato il cosiddetto trasferimento tecnologico “differito”. Ne è un esempio la vendita dei sottomarini Scorpene al Brasile nel 2009 o la vendita della corvetta Gowind-2500 all’Egitto nel 2014. In occasione del contratto Scorpene, Naval Group si è impegnata a trasferire la tecnologia. Ovviamente, il gruppo continua a innovare dalla sua parte, sviluppando e migliorando il Barracuda e garantendo alla Francia un vantaggio competitivo per le sue forze armate.

Questo modello operativo è un’eccezione nelle democrazie liberali. Il Parlamento francese non ha diritto di controllo sulle esportazioni di armi, la cui competenza è rimessa al primo ministro. Quest’ultimo, in collaborazione con la commissione interministeriale per lo studio delle esportazioni di guerra (Cieemg), rilascia autorizzazioni per l’esportazione di attrezzature e trasferimenti di tecnologia.

Per contrastare potenziali minacce, il Dipartimento di intelligence e sicurezza della difesa (Drsd) supporta le aziende Bitd nella protezione del proprio patrimonio scientifico e degli interessi economici. Per fare questo dispone di 44 sedi sul territorio nazionale ed estero, operanti nella contro-ingerenza delle forze, industriali e cyber, che le consentono di essere il più vicino possibile ai maggiori attori della difesa industriale.

Il servizio è anche in prima linea alle fiere internazionali della difesa ospitate in Francia ogni anno, un punto di riferimento per lo spionaggio industriale e la conquista di mercati strategici da parte di attori ostili.

