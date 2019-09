Franck Ribery: “Vecchio sì, ma ho fame”/ Video Fiorentina, eurogol da cineteca!

A Firenze è scattata la Franck Ribery mania: mondo Fiorentina ai piedi del fuoriclasse francese, trascinatore della giovane e talentuosa formazione allenata da Vincenzo Montella. Arrivato in estate a costo zero dopo l’addio al Bayern Monaco, il 36enne è l’uomo in più della compagine gigliata e la rinascita viola passa dai suoi piedi fatati: due eurogol e un assist nelle prime sei presenze, prestazioni di altissima qualità che hanno conquistato tutti gli appassionati. Anche ieri, in Milan Fiorentina, l’ex Metz ha lasciato il segno: un gol bellissimo che ha steso il Diavolo, tanto da meritare la standing ovation di un San Siro affascinato dalla sua classe. E nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, ha rivelato: «Io vecchio? Sì, sono vecchio, ma in campo sono giovane: sono contento perché il calcio mi piace, è la mia vita. Prima di arrivare qui avevo sempre fame, essere qui con tutti questi giovani mi piace tantissimo. Sono venuto alla Fiorentina per aiutare la squadra e per i tifosi, è importanti lavorare duro tutti i giorni».

FRANCK RIBERY, I VIDEO DEI SUOI EUROGOL DA CINETECA

«Mi aspettavo la standing ovation, San Siro è abituato ai grandi calciatori: Franck ha fatto una partita strepitosa», il giudizio del tecnico viola Vincenzo Montella, che ha affidato a Ribery il ruolo di guida di una squadra molto giovane: il primo a dover trarre vantaggio dalla presenza del francese è Federico Chiesa, astro nascente del calcio italiano che ha tutte le carte in regola per un futuro da top player. Velocità, classe e personalità: queste le qualità del 36enne che hanno stregato la piazza gigliata. «E’ un giocatore immortale, non ha un’età biologica», la soddisfazione del direttore sportivo Daniele Pradè, complimenti ribaditi anche da sir Claudio Ranieri nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Rai: «Mi ha sorpreso, è stato uno dei più grandi acquisti fatti in Italia nella storia del calciomercato». Qui di seguito vi proponiamo i video dei due gol siglati da Franck Ribery contro Atalanta e Milan, i primi due di una lunga serie…





