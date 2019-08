Presentazione Franck Ribery Fiorentina/ Diretta streaming video tv, conferenza stampa

La presentazione di Franck Ribery come nuovo calciatore della Fiorentina si terrà giovedì 22 agosto alle ore 17:30, dunque ad un solo giorno di distanza dallo sbarco nella città toscana e dalla firma che ha sigillato l’ufficialità dell’affare. Un grande colpo di calciomercato per i viola, per di più a parametro zero: Ribery era infatti rimasto senza contratto dopo le 12 stagioni nel Bayern Monaco (425 partite e 124 gol) ma a differenza del “gemello” Arjen Robben ha scelto di proseguire la sua carriera e firmato un biennale con la Fiorentina. Vincenzo Montella dovrà a questo punto decidere se mandarlo in campo sabato sera contro il Napoli, nella prima giornata della Serie A; intanto il popolo viola giustamente sogna perchè, se anche il 36enne francese non sarà destinato a risolvere tutti i problemi della Fiorentina, certamente questo è un affare che dà ancora più lustro al lavoro di Daniele Pradè e che potrebbe spostare gli equilibri almeno in minima parte, consegnando i gigliati alla lotta per l’Europa in maniera concreta. Grande attesa dunque per ascoltare le prime parole da calciatore viola, la presentazione di Franck Ribery alla Fiorentina sarà ormai tra poche ore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PRESENTAZIONE

Salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv della presentazione di Franck Ribery, almeno nella sua versione integrale: come sempre Sky Sport 24, vista la portata dell’evento, si collegherà per ampi spezzoni dalla conferenza stampa e dunque gli abbonati al satellite potranno seguire le parole del francese sul canale 200, con la possibilità di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Non è escluso che Viola Channel decida di interagire con la presentazione del calciatore francese, per cui consigliamo di tenere d’occhio il palinsesto streaming del canale.

DIRETTA PRESENTAZIONE FRANCK RIBERY FIORENTINA

Franck Ribery dunque sta per essere presentato dalla Fiorentina: un grande colpo di calciomercato per la Viola, che si è assicurata le prestazioni di un calciatore in là con gli anni ma ancora in grado di essere incisivo nella sua ultima stagione al Bayern (7 gol in 38 partite). La carriera dell’esterno francese parla da sola: bene a Brest, l’affermazione è arrivata con l’Olympique Marsiglia dove per la prima volta Ribery ha potuto giocare in Europa (Coppa UEFA) e guadagnandosi la chiamata del Bayern Monaco. Con cui ha vinto tutto, compresa la Champions League e i quattro trofei del magico 2012-2013: all’Allianz Arena ha formato una coppia da sogno con Arjen Robben (arrivato due anni dopo di lui) e soprattutto ha regalato enormi emozioni a tutti i suoi tifosi. La Fiorentina non disputerà le coppe, ma intanto Ribery ha giocato 116 partite internazionali, 100 delle quali con i soli bavaresi: 24 i gol segnati. Non si tratta di un grande realizzatore, ma potrebbe dare una grossa mano a Montella e i suoi anche da questo punto di vista; a Firenze, dove hanno visto giocatori come Batistuta e Rui Costa oltre che Roberto Baggio, stanno già iniziando a fare il conto alla rovescia per l’esordio.



