Franco 126 chi è/ Dal duo con Carl Brave alla svolta cantautorale

Franco Bertollini, in arte Franco 126 è un rapper e cantautore italiano originario di Roma. Il suo nome è stato per diversi anni associato a quello di Carl Brave per il duo indie pop rivelazione con l’album musicale “Polaroid”. Il duo ha anche collaborato con Coez all’interno del brano “Barceloneta” e con Noyx Narcos in “Borotalco”. Carl Brave e Franco 126, pur rimanendo in buoni rapporti, hanno deciso di interrompere i loro rapporti professionali nel 2018.

AMICI 21/ Eliminati e diretta 23 gennaio 2022: Crytical commuove Gerry Scotti

Dopo la collaborazione con Carl Brave, Franco 126 ha intrapreso la carriera da solista pubblicando il singolo “Frigobar” seguito da “Ieri l’altro” e “Stanza singola”, con Tommaso Paradiso, titolo che da anche il nome al suo primo album. Nel 2021 il cantante ha pubblicato il suo secondo disco intitolato: “Multisala”.

Rea eliminata da Amici 21/ Fuori ad un passo dal serale

Franco 126 il perché del suo nome

Franco 126 si chiama così per via del collettivo di cui prima faceva parte che a sua volta prende il nome dal quartiere originario di tutti i ragazzi, Trastevere in onore degli scalini di via Dandolo, dove i membri si ritrovavano, che sono in totale 126.

All’inizio della sua carriera aveva scelto di intraprendere la carriera di trapper con l’utilizzo abbondante di autotune, idea messa poi da parte per svoltare verso il cantautorato indie. Infatti, il cantante tra i suoi modelli musicali da cui trae ispirazione annovera molti grandi cantautori della scuola romana come Franco Califano e Francesco De Gregori.

Simone Baroni (ex Amici) vittima di pestaggio/ "Mi urlavano fr*cio, ho ripreso tutto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA