Franco Battiato, concerto tributo a Verona/ Ospiti? La scaletta di Fabio Zuffanti

Si terrà il 21 settembre il concerto-tributo di Franco Battiato, scomparso il 18 maggio 2021 nella sua casa di Praino di Milo all’età di 76 anni. Era ottobre del 2019 quando pubblicò il suo ultimo album prima del ritiro dalle scene musicali. “Torneremo ancora” segnava il ritorno di Battiato alla Sony Music dopo quindici anni ed era un’antologia che conteneva i suoi brani classici in nuove versioni orchestrali eseguite con la Royal Philharmonic Concert Orchestra durante le prove di alcuni concerti del 2017.

L’evento che avrà luogo all’Arena di Verona a settembre è stato organizzato da Franz Cattini, ultimo manager dell’artista, ed era già previsto prima della sua morte per celebrare i quarant’anni dall’uscita de “La voce del padrone” (suo undicesimo album considerato tra i lavori più importanti della musica italiana). Si è trasformato in un concerto tributo che celebrerà l’intera produzione di Franco Battiato, i nomi degli ospiti che saliranno sul palco non si sanno ancora per certo ma si iniziano già a fare delle ipotesi su chi saranno.

La “surreale” scaletta di Fabio Zuffanti

A creare una vera e propria scaletta per il concerto tributo di Franco Battiato è stato Fabio Zuffanti, autore di numerosi libri sul cantautore che, interpellato da Rockol, ha deciso di rispondere: “Quando ho saputo dell’evento che il prossimo 21 settembre si svolgerà all’Arena di Verona sono stato preso dal panico. E adesso che succederà? Chi chiameranno a interpretare i sacri pezzi di Franco Battiato? Canzoni che non tutti possono cantare, che non vanno interpretate ma vissute intensamente, sulla propria pelle”. Nonostante la prima sensazione di panico però, alla fine Zuffanti si è incuriosito e “mi sono divertito a buttarne giù una scaletta quasi totalmente surreale”.

Tra gli artisti che potremmo sentire quella sera lì a celebrare le canzoni del Maestro, secondo Fabio Zuffanti, ci sarebbero: Achille Lauro & Orchestra, Baustelle, Vasco Rossi, i Subsonica, Ligabue & PFM, Juri Camisasca & Willie Peyote, Lo Stato Sociale, Gianni Morandi, Jovanotti, Alice, Fedez & Afterhours, i Maneskin, Renato Zero, Adriano Celentano & Pinguini Tattici Nucleari, Laura Pausini & Lacuna Coil, Elisa & Extraliscio, e tanti altri. Alcune accoppiate fanno molto incuriosire, cantanti mai ascoltati insieme ma che lo scrittore metterebbe uno a fianco all’altro proprio per quell’occasione importante.



