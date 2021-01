Franco Battiato, malattia/ Il fratello Michele: “circondato dall’affetto”

Franco Battiato e la malattia: dalle accuse dell’amico Roberto Ferri alla reazione del fratello Michele. Che cosa è successo? Voci su una possibile malattia del cantautore de La Cura sono cominciate a circolare quando è uscito l’ultimo album di Battiato da molti etichettato come “l’album d’addio”. A precisare che qualcosa non va è stato Roberto Ferri, amico e collaboratore del cantautore siciliano che in una lunga intervista concessa a Fanpage.it ha raccontato: “cercano di tenere in vita qualcosa che è già morto” riferendosi all’album “Torneremo ancora”.

Non solo, Ferri ci è andato giù pesante aggiungendo: “sono stupito. Evidentemente, l’etichetta e il manager Franz Cattini, hanno voluto tirare fuori qualcosa per tenere vivo quello che, purtroppo, è già morto. Franco mi diceva sempre che non aveva testi pronti. L’ultima volta ci siamo sentiti al telefono un anno fa. Perché componeva al momento, quando pensava al progetto. Non so da dove abbiano tirato fuori questa roba che pubblicheranno. Io ho un inedito con lui. Il testo è mio e lui lo scelse tra tanti altri e volle scriverne la musica. Si chiama ‘Io non sono più Io’. Sembra il suo epitaffio. Ma non era nato con questo scopo”.

Michele Battiato sulla malattia del fratello Franco Battiato

Accuse pesanti quelle del amico e collaboratore del cantautore siciliano che hanno avuto però una veloce replica dal fratello Michele Battiato che si è difeso: “la gente non ha rispetto di chi sta poco bene. Le persone che fanno dichiarazioni come quelle che ho ascoltato in questi giorni si qualificano da sole. Ho sentito cose che potrei definire stratosferiche, altre completamente inventate. Cioè di chi si è spacciato per amico di mio fratello e invece non è assolutamente mai stato. Sono dei disperati entrati in casa grazie ad amicizie comuni e che adesso mettono in scena la tipica parte che gli compete in ogni melodramma che si rispetti. Quel che mi sento dire è solo che stiamo assistendo mio fratello come merita”.

Non solo, il fratello di Franco Battiato ha aggiunto: “questi atteggiamenti fanno parte del meccanismo dello spettacolo, portato avanti da persone che vogliono farsi pubblicità, desiderano apparire, perché la vita non li ha premiati come pensavano di poterlo essere. Li voglio rassicurare, perché mio fratello riceve continuamente gli amici più intimi, viene curato al meglio e sta superando un momento di difficoltà, anche serenamente. Non abbiamo nessuna preoccupazione di qualsiasi sorta. Mio fratello è circondato dall’affetto degli amici più cari e dei parenti. Del resto, non ce ne frega niente. Perché chi parla è gente che non serve, non può aiutare e non vogliamo neanche sapere chi sono”. Infine il fratello ha concluso chiosando: “è un episodio piuttosto squallido. Ferri avrà visto Franco una volta e mezza di persona, e per l’intercessione di questa amica comune. Non ho altro da dire a lei e a quel signore. Arrivederci!”



