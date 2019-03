Franco Battiato come sta?/ Il musicista “Il peggio è passato, lavoro su un inedito”

Sembrerebbe essere passato il peggio per Franco Battiato, noto artista siciliano. Dopo mesi in cui erano circolate numerosi indiscrezioni su una presunta grave malattia del catanese (che oggi compie 74 anni), lo stesso ha rotto il silenzio attraverso una nota ufficiale: «A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. Oggi sto lavorando ad un brano nuovo». Esce allo scoperto il musicista di Jonia che festeggia, oltre al suo compleanno, anche il ventesimo anniversario dell’album “Fleurs – Esempi Affini di Scritture e Simili”, datato appunto 1999, e per cui la Universal ha deciso di pubblicare un’inedita edizione limitata in vinile. Fleurs raccoglieva cover di autori soprattutto italiani e francesi, e raggiunse in quarto posto in classifica, registrando ottime vendite: «Ho interpretato brani di mostri sacri della canzone – il commento di Battiato – che mi sono da sempre piaciuti e alcune canzoni le cantavo anche nei concerti. Ho scelto quelle che potevano adattarsi al meglio per pianoforte e quartetto d’archi. Io canto una canzone perché quella canzone mi affascina».

FRANCO BATTIATO COME STA?

Ed ora Fleurs potrà tornare in commercio con un’edizione inedita che i collezionisti e i numerosi fan del musicista non si faranno scappare. Chi non ha avuto l’occasione 20 anni fa di poter acquistare l’album, potrà così ascoltare la cover di “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De André, ma anche quella di “Ed io tra di voi” di Sergio Bardotti e Charles Aznavour, nonché di “La canzone dei vecchi amanti” di Jacques Brel, ed “Era de maggio” di Mario Pasquale Costa e Salvatore Di Giacomo. Fra le canzoni “riprodotte” anche “Ruby Tuesday” dei Rolling Stones, scelta come singolo per il lancio del disco. La copertina dell’album, realizzata da Francesco Messina, riprendeva un particolare di “Derviscio con Rosa”, dipinto realizzato dallo stesso Battiato, la cui riproduzione è presente anche nell’edizione speciale di Fleurs.

