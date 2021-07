Franco Battiato, perchè non ha mogli e figli?/ Lui: “per necessità di libertà”

Franco Battiato, perchè non ha mogli e figli? A rivelarlo è stato proprio il cantautore catanese durante in una vecchia intervista in cui si è sbottonata sulla sua vita privata e sentimentale. Il motivo? Un grande, grandissimo desiderio di libertà. “Io ho una necessità di libertà, non potrei mai litigare per un dentifricio spostato” – ha dichiarato il cantautore de “La cura” che ha proseguito dicendo – “quando ero molto giovane e suonavo con il mio complesso, ne ero sempre circondato: una volta ce n’era una sulla quale avevo puntato e una sera venne a casa mia. Ai tempi avevo pochi soldi, così uscii e comprai tre yogurt, poi andai a farmi la doccia: quando tornai fuori, scoprii che li aveva mangiati tutti e tre. Ma come, le dissi, neanche uno me ne hai lasciato? Ecco, diciamo che anime gemelle non ne ho avute… Ma amiche degne di questo nome, sì, e ogni tanto ce n’è qualcuna che viene a stare qui con me per cinque, dieci giorni. In camere completamente separate, però, per forza!”. Una urgenza, quella di Battiato, che però non è andata di pari passo con la castità.

Juri Camisasca e Franco Battiato/ Quando s'infuriò per un articolo: "Da vomito..."

Franco Battiato moglie: “non potrei mai litigare per un dentifricio spostato”

Franco Battiato, infatti, non ha mai fatto parlato di castità, anzi proprio in occasione di una intervista rilasciata a Mario Luzzato Fegiz ha smentito di praticare la castità dicendo: “questo è stato il mio problema. Io ho una necessità di libertà, non potrei mai litigare per un dentifricio spostato”. Durante la sua vita però Battiato non ha mai avuto né una moglie né tantomeno dei figli. Il suo grande amore e la sua compagna di vita è stata la musica, anche se è stato legatissimo alla mamma Grazia scomparsa nel 1994. E’ stata lei la donna più importante della sua vita. Riguardo alla scelta di non avere figli però Battiato ha dato una spiegazione durante una chiacchierata con il collega Morgan: “un giorno mi chiese: ‘come fai ad avere figli?’. Io mi sento ancora figlio. Nonostante la madre fosse morta, lui si sentiva ancora figlio e incapace di generare”.

LEGGI ANCHE:

I treni di Tozeur, duetto Franco Battiato e Alice/ Video I miraggi dei viandanti e...Alexanderplatz, duetto Franco Battiato e Milva/ Video La vita a Berlino Est...

© RIPRODUZIONE RISERVATA