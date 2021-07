Franco Battiato: malattia, causa morte, figli e moglie/ Tutte le curiosità

Franco Battiato è stato, ma continua ad essere, uno degli artisti più amati di sempre. Il cantautore è considerato tra i più influenti degli ultimi cinquant’anni grazie al suo eclettismo, navigando tra gli stili fino a crearne uno tutto suo. Un talento a tutto tondo, tanto da essere anche regista e pittore, che è entrato nel cuore degli italiani per la sua intelligenza, per il suo essere visionario e, soprattutto, per rappresentare continuamente una new wave.

Tanti album e tanti brani di successo, così come sono stati tanti i riconoscimenti ottenuti: Franco Battiato è una leggenda del nostro Paese e lo scorso 18 maggio 2021, data della sua morte, è considerata una delle più tristi degli ultimi anni. Un addio al quale non eravamo pronti, nonostante l’addio alle scene avvenuto diversi mesi prima, precisamente nell’ottobre del 2019. Le cause del suo ritiro non sono mai state note e sono circolate diverse teorie a tal proposito. La famiglia ha preferito mantenere il massimo riserbo anche in occasione della sua dipartita, avvenuta nella sua casa di Praino di Milo all’età di 76 anni. I funerali sono stati celebrati il 19 maggio in forma strettamente privata, le sue ceneri sono state inumate nel cimitero di Riposto presso la cappella di famiglia.

FRANCO BATTIATO, UN GENIO A TUTTO TONDO

Amatissimo da tantissimi italiani e non solo, Franco Battiato a differenza di altre star non ha mai amato la vita mondana. È sempre stato legato a genitori e parenti, in particolare alla madre Grazia, scomparsa nel 1994, e non si è mai spostato dal suo eremo siciliano di Milo. Molto riservato anche per quanto riguarda la fede, sappiamo solo che era molto credente, anche se non si identificava in una religione in particolare. Tornando alla famiglia, Franco Battiato non si è mai sposato e non ha mai avuto figli, a dire il vero non ha neanche mai ufficializzato alcun legame sentimentale. In un’intervista affermò: «La preghiera è un mezzo favoloso che può guarirci e può aiutare i morti nel passaggio a miglior vita. Non si insegna al catechismo in che modo pregare, lo capisci grazie alle esperienze e solo ascoltando la voce interiore. Non possiamo trascurare la nostra voce interiore e le nostre esperienze. Esistiamo per seguire il nostro destino ed evolverci, non certo per fare figli e produrre simili copie». L’amore, quello vero, è sempre stata la musica. Tra le curiosità che pochi conoscono, Franco Battiato era un vegetariano convinto.

