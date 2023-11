Franco Berrino: “Sulla nostra salute incide anche il cibo spirituale”/ “Dieta? Legumi tutti i giorni”

Franco Berrino, stimato epidemiologo e scrittore, è stato ospite stamane di Uno Mattina, per parlare di alimentazione e longevità: “La vita si è allungata molto, negli ultimi 40 anni di 10 anni grazie ai successi della medicina ma non si è allungata bene, va allungata senza malattia, bisogna diventare vecchi rimanendo giovani, e questo è quello che possiamo ottenere grazie all’alimentazione che ci protegge da tante malattie. Bisogna sapere cosa mangiare – ha proseguito Franco Berrino – perchè oggi mangiamo cose che non abbiamo mai mangiato nella storia, roba non adatta. Ad esempio il cibo ultralavorato dall’industria, tutte le bevande industriali, gran parte di salumi, tutti i cibi pronti da mettere nel forno a microonde, tutta la pasticceria industriale che usa ancora ingredienti micidiali come grassi idrogenati, vecchie margarine, e poi c’è l’eccessivo consumo di carne”.

Franco Berrino ha proseguito: “Quali sono i cibi che non devono mai mancare sulla nostra tavola? Il cibo quotidiano deve essere alla base di cereali integrali, i legumi, che dovrebbero esserci tutti i giorni, la gente oggi mangia solo lenticchie a capodanno ma fino a 70 anni fa li mangiavano tutti i giorni. Bisogna reintrodurli con gradualità, un cucchiaio al giorno per sempre, poi ogni tanto una bella pasta e fagioli e pasta e ceci senza alcun problema di pancia. E poi le verdure, quelle dell’inverno sono meravigliose. Vanno bene sia crude che cotte, senza però cuocerle troppo perchè se no rischiamo di distruggere una parte delle vittime”. Sui cibi da evitare: “Fanno ingrassare e fanno venire infiammazione intestino”, e sul tavolo ci sono patatine fritte, pizze e in generale tutti i cibi da fast food, ma anche salumi, patatine nei sacchetti e via discorrendo.

FRANCO BERRINO E L’IMPORTANZA DELLO STILE DI VITA

Franco Berrino insiste molto anche sullo stile di vita: “Dobbiamo essere consapevoli della nostra vita, dobbiamo accorgerci di vivere, gran parte della nostra vita passa senza che ce ne accorgiamo, è un tempo sprecato nonostante sia una cosa preziosissima, dobbiamo avere rispetto per il nostro corpo, dobbiamo muoverlo, facciamo una vita troppo sedentaria e invece dobbiamo muovere il corpo e farlo tutti i giorni”.

“Esiste anche un cibo spirituale – ha chiosato Franco Berrino – la dimensione spirituale della nostra vita influenza sulla salute del nostro corpo. La meditazione e la preghiera agiscono sul nostro Dna, spegnendo i geni dell’infiammazione causata da cibo spazzatura e stress della vita di oggi, alla base di tutte le gravi patologie”.

