Franco Bortuzzo le “suona” ad Alex Belli/ “Quando l’ho visto sono rimasto basito”

Franco Bortuzzo è intervenuto al GF Vip Party con Giulia Salemi e Gaia Zorzi, un’intervista partita fin da subito con il piede di guerra da parte del padre di Manuel Bortuzzo che ha commentato lo sfondo dietro di lui (una chitarra): “Le suono a tutti”. Giulia ha subito chiesto il suo parere in merito alla frase pronunciata da Alex Belli su Manuel Bortuzzo: “Quando l’ho visto sono rimasto basito perché mi sono chiesto: perché attaccare proprio in quella maniera lì. Purtroppo, si è messo contro un mondo che non è da toccare perché sono persone che vanno rispettate e amate e sono come tutti gli altri. Meglio non attaccare su quel genere lì. Alex sembra una grande persona, penso non l’abbia detta in maniera pesante. Io cerco di perdonarlo perché è un gioco e cerco di giocarlo nella maniera più pulita”.

Franco Bortuzzo, come suo figlio ha deciso di posare l’ascia di guerra nei confronti di Alex Belli e ha messo in evidenza di come Alex Belli durante quella settimana fosse andato fuori dalle righe. In difesa del ragazzo ci sono state molte associazioni e persone che sono intervenute per difendere Manuel Bortuzzo: “Non dobbiamo perdonare con facilità, ma alla fine guardando bene il messaggio cerchiamo di andare avanti. Sicuramente non scivolerà più su queste cose”.

Franco Bortuzzo le “suona” ad Alex Belli

Gaia Zorzi è d’accordo con Franco Bortuzzo ed ha volutuo ribadire un concetto importante cioè che quando la frase è stata pronunciata Manuel Bortuzzo non era presente all’interno della discussione: “Io sono la prima che ironizza su tutto, però tra di loro non vedevo neanche questo rapporto in cui Alex poteva permettersi di fare una battuta del genere quando lui non era lì”.

Franco Bortuzzo ha parlato della reazione di Manuel, che in puntata è intervenuto dicendo di non sentirsi offeso per quanto detto soprattutto dato il contesto giocoso in cui la frase è stata pronunciata: “Sono sicuro che Manuel nel suo cuore aveva Alex perché è riuscito a farlo ballare sulle sue spalle, si è fidato tanto di lui. Adesso magari si rifarà due conti su di lui”.

