La presenza di Manuel Bortuzzo di oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo è stata fondamentale, come sempre, per veicolare un messaggio di grande positività. A dispetto dell’incidente, di come la sua vita sia cambiata; insegna quotidianamente quanto dalle più brutte esperienze si possa sempre risalire e tornare più forti di prima. Nel salotto di Rai Uno spazio anche a temi più spensierati, come il fronte sentimentale; in molti si saranno chiesti tra gli appassionati, ma chi è la fidanzata di Manuel Bortuzzo?

Manuel Bortuzzo non si è tirato indietro rispetto alle curiosità di carattere sentimentale, assecondando dunque le curiosità tipiche della cronaca rosa. Doppio assist da parte dello sportivo: pare sia finita la liaison con l’ormai ex fidanzata Angelica e, attualmente, il suo cuore sarebbe libero. “Come sto adesso a livello di cuore? Spero e mi auguro che qualcuno mi voglia, attualmente sono single. Sono sempre in cerca dell’amore…”.

Nessuna fidanzata nel cuore di Manuel Bortuzzo, ma forse un rapporto speciale potrebbe essere in procinto di nascere date le parole sibilline a proposito di un recente video pubblicato su Tiktok. Con lui una ragazza ‘misteriosa’ che si mostra solo di spalle e, a tal proposito, ha spiegato: “Chi è la ragazza nel video? Non si può dire, però vi assicuro che non è nessuna delle mie ex fidanzate, anche con Angelica è finita”.

Prima di salutare lo studio de La Volta Buona, Manuel Bortuzzo è tornato anche sull’esperienza al Grande Fratello: “La scelta di andare al Grande Fratello? La mia volontà era quella di raccontare la mia storia, di farmi conoscere anche oltre l’incidente. E’ importante mostrare la disabilità per far capire che è normalità. Mia mamma da una parte era contenta perchè mi avrebbe potuto vedere tutti i giorni…”.

