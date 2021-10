Franco Bortuzzo “Manuel cammina al GF VIP non per spettacolo”/ “Lo fa per la sua salute”

Franco Bortuzzo “Manuel cammina al Grande Fratello Vip? Esercizio che fa da un anno e mezzo“

Franco Bortuzzo ha voluto rassicurare sulle condizioni di salute del figlio Manuel. Negli ultimi giorni, il nuotatore aveva avuto problemi di salute, dovuti forse ad una cistite. Un allarme che però come confermato dal padre è ora rientrato: “L’allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione”. Manuel all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha emozionato i suoi compagni camminando per la prima volta con l’aiuto dei tutori. Franco Bortuzzo ha voluto spiegare che non era intenzione del figlio spettacolarizzare quel gesto: “Non era un modo per spettacolarizzare la sua situazione, ha voluto condividerlo con i suoi amici e va bene, ma lo fa per la sua salute. Io lo vedo già da un anno e mezzo fare questo esercizio, quindi non mi ha fatto poi così effetto, ma capisco che possa essere stata una grande emozione per gli italiani a casa”.

Manuel Bortuzzo, il padre Franco gela Lulù/ "Con lei è solo una buona amicizia"

Franco Bortuzzo ha poi confidato di vedere suo figlio in difficoltà e addossa la colpa a Lulù Selassiè: “Credo che siano le dinamiche interne alla casa ad averlo messo in difficoltà. Alcune presenze femminili sono estenuanti, capisco che possa imbarazzarsi, però non voglio immischiarmi, è il suo gioco ed è libero di giocare come crede”.

Manuel Bortuzzo, il padre Franco/ "Temevo si vergognasse di far vedere le gambe che ha ora"

Franco Bortuzzo parla di Federica Pizzi: “Mi è sembrato strano che…”

Franco Bortuzzo ha poi parlato di Federica Pizzi, l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo. La giovane aveva scritto una lettera al nuotatore. Parole che hanno emozionato molto il pubblico a casa. Franco ha spiegato di essere rimasto molto dispiaciuto per la loro separazione: “Federica è una ragazza d’oro, non le manca nulla. È venuta con un paio di jeans e le scarpe da ginnastica, in punta di piedi, in tutta la sua semplicità. Non ha nessun motivo di dover apparire, viene da un’ottima famiglia quindi indubbiamente non ha bisogno di cavalcare l’onda di Manuel. Io la conosco bene, so che lei non voleva neanche entrare in quella situazione, poi si è fatta coinvolgere. Mi è sembrato strano che abbiano preso strade diverse, ma chissà, la vita a volte unisce a volte divide”.

Manuel Bortuzzo cammina al GF Vip con i tutori/ Video: l'emozione di Manila e Soleil

Franco Bortuzzo ha sottolineato che il figlio ha un livello di sopportazione altissimo e che per lui ha già vinto partecipando al reality: “È bello che al Grande Fratello abbia partecipato per la prima volta un disabile, è un modo per far aprire la mente al pubblico, facendo capire che un incidente anche più banale, come cadere da cavallo ad esempio, può succedere a tutti. Lui però ha già vinto entrando nella casa, non ha bisogno di fare di più”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA