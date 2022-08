Franco Bortuzzo “Manuel e Lulù? Ho lanciato un campanello d’allarme”/ “Mio figlio…”

Franco Bortuzzo torna a parlare di Lulù Selassiè: “Ho messo in guardia Manuel e…”

Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, è tornato a parlare della situazione sentimentale del figlio. Manuel Bortuzzo è stato uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. La sua storia d’amore con Lulù Selassiè ha riempito il web e pagine di quotidiani. La rottura annunciata in un comunicato è stata seguita da un notevole clamore mediatico. In un’intervista a Novella 2000, Franco Bortuzzo ha però rivelato che a Manuel non sarebbe piaciuta la partecipazione al reality. Franco ha infatti spiegato che al figlio Manuel non sarebbe andato giù il trattamento riservato dai giornali sul gossip che riguardava la storia con Lulù Selassiè: “Dopo l’esperienza che ha vissuto al Gf Vip mio figlio non ama andare in pasto al gossip, ai social network e a gente che potrebbe attaccare una sua compagna solo in quanto tale. Manuel ora è felice e a me basta questo. […] Quelli sono stati momenti importanti per lui e che porterà sempre nel cu0re. Solo che il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino a ora”.

Franco Bortuzzo si è sempre difeso dalle accuse lanciate da Lulù Selassiè. La ragazza aveva attribuito proprio a lui la colpa per la fine della relazione con Manuel. Franco Bortuzzo dichiara: “Sono rimasto deluso dal comportamento di tanta gente che ha cominciato ad attaccare me e la mia famiglia dopo che Manuel con un lancio di agenzia aveva lasciato la sua coinquilina del Grande Fratello Vip Lulù Selassié. Sono convinto di aver fatto bene a lanciare un campanello di allarme. Voglio proteggere mio figlio sempre. Manuel non è un ragazzo che si fa convincere da me, ma ha la testa sulle spalle. La questione del lancio di agenzia l’ho scoperta in un secondo momento. Mio figlio ha fatto tutto da solo. Era convinto della sua decisione e lo ha spiegato anche in tv”.

Nessun riferimento esplicito, invece, alla nuova fidanzata di Manuel. Franco Bortuzzo, dopo aver commentato gli ultimi mesi vissuti dal figlio dopo la fine dell’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, nell’intervista rilasciata a Novella 2000, non si è soffermata sulla nuova storia d’amore che sta vivendo il figlio. Qualche giorno fa il nuotatore ha condiviso sui social la foto di un tenero bacio. Archiviata la storia con Lulù Selassiè, Manuel ha voltato pagina. Ora le sue attenzioni sono rivolte ad Angelica Benevieri. Manuel appare sereno e spensierato e dopo mesi di rumors è finalmente uscito allo scoperto. Angelica rispondendo ai suoi followers ha pubblicato su Instagram delle storie in cui racconta quanto sia felice di essere al fianco di Bortuzzo, pubblicando anche la foto di un loro bacio inedito.

Il loro amore non è stato apprezzato dai fan di Lulù Selassiè che come era prevedibile hanno ricoperto Bortuzzo di insulti sui social. In molti hanno anche criticato una precedente dichiarazione rilasciata da Bortuzzo in un’intervista. Il nuotatore aveva confidato di non voler più dare in pasto al gossip un nuovo amore. Manuel Bortuzzo però ci è ricascato peccando di incoerenza. In queste ore Deianira Marzano ha anche alimentato il sospetto che la Manuel e Angelica abbiano creato una storia a tavolino. Il sospetto c’è ma finora il loro amore sembra poter superare anche l’odio degli haters.











