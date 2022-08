Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri felici insieme/ Lei pubblica una foto inedita…

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri continuano la loro relazione: i fan di Lulù Selassié dovranno farsene una ragione…

La fiamma dell’amore, tra Manuel Bortuzzo e la Tiktoker Angelica Benevieri, sembrerebbe ardere più che mai: alla faccia di tutte le malelingue che in questi giorni li hanno criticati, i due stanno continuano la loro storia più felici che mai! A darne conferma è proprio lei, Angelica Benevieri che, sulle sue storie Instagram, ha pubblicato un box di domande, un modo per poter rispondere ai tanti fan che, ovviamente, non hanno potuto far a meno di chiederle del suo rapporto con l’ex gieffino Manuel Bortuzzo…

È così che quello che sembrava solo un innocente flirt si è rivelato una vera storia d’amore. Sono passati veramente pochissimo giorni da quando l’ex nuotatore, Manuel Bortuzzo, e la Tiktoker, Angelica Benevieri, hanno incendiato il web mostrandosi in un bacio appassionato sui relativi social. I due si sono così tirati dietro una marea di critiche. Critiche mosse principalmente da chi sperava per Manuel un ritorno di fiamma insieme alla sua ex della casa di Cinecittà, l’amatissima Lulù Selassié, i due conosciutisi al Grande Fratello Vip, hanno terminato la loro relazione poco dopo la fine del programma.

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri: nelle storie Instagram di lei sbuca una foto inedita, i due faranno un video TikTok insieme…

A dar conferma che la loro storia è più che una storia passeggerà è stata proprio la Tiktoker Angelica Benevieri, che su Instagram ha risposto a delle domande che le chiedevano della relazione con Manuel Bortuzzo, la ragazza non si è tirata indietro ma anzi, ha anche mostrato una loro foto inedita… Ma cosa ha scritto la TikToker? Prima di tutto ha voluto rispondere a una domanda che le chiedeva quanto fosse felice e lei, mostrandosi nella foto con un grosso sorriso, ha risposto “tanto”, allegando l’emoticon di un grosso cuore rosso. A seguire ha affermato si stare “molto, molto bene“.

Ecco poi per che qualcuno le scrive: “Tu e Manu siete stupendi, vi auguro il meglio“, e lei risponde un grande “Grazie” con cuore sempre annesso e, ad accompagnare la risposta, allega una foto con il suo Manuel mentre si scambiano un tenero abbraccio baciandosi sul collo… Ma non solo qualcuno ha chiesto anche ad Angelica se con Manuel si cimenterà in qualche simpatico TikTok, lei coglie la sfida al balzo: “Certo, lui non vede l’ora” scrive taggando anche l’ex gieffino. Manuel ha ripubblicato la storia scrivendo ironicamente “TREND SETTER SUBITO“. Il 30 agosto inoltre la bella Angelica ha rivelato che andrà in vacanza a Sharm El-Sheikh, chissà se Manuel la seguirà! Ecco la foto:













